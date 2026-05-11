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अब घर बैठे दर्ज कराएं अपनी शिकायत, 30 दिन में मिलेगा लिखित जवाब, सीएम सम्राट लॉन्च करेंगे सहयोग पोर्टल

Samrat Choudhary Government: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 को लॉन्च करेंगे. ये हेल्पलाइन सुविधा सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी. साथ ही जनता पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती है. 

Written By  Sunny Kumar|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 11, 2026, 10:31 AM IST

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सीएम सम्राट लॉन्च करेंगे सहयोग पोर्टल (Photo-AI)
सीएम सम्राट लॉन्च करेंगे सहयोग पोर्टल (Photo-AI)

Bihar Government: बिहार में जन-शिकायतों के निपटारे के लिए सम्राट सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 11 मई, 2026 दिन सोमवार को दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' कक्ष में सहयोग पोर्टल का भव्य लोकार्पण करेंगे. इस अवसर पर प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य और आला अधिकारी मौजूद रहेंगे.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस दौरान सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 को भी लॉन्च करेंगे. ये हेल्पलाइन सुविधा सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी.
साथ ही जनता पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती है. इस पोर्टल पर हर नागरिक कभी भी अपनी समस्या दर्ज कर सकता है. शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए यह नई व्यवस्था शुरू की गई है.

बिहार की सम्राट सरकार ने सबका सम्मान, जीवन आसान के तहत यह पहल की है. हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर लगाया जाएगा. शिविर में मौके पर समस्याओं के समाधान का प्रयास होगा. शिकायत दर्ज होने के 30 दिनों के अंदर निपटारा अनिवार्य किया गया है. समाधान के बाद आवेदक को लिखित सूचना दी जाएगी.

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