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'खुली छूट दी है, बिहार छोड़ना ही होगा...', CM सम्राट ने अपराधियों को फिर से दी चेतावनी

Samrat Choudhary News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी देते हुए प्रदेश छोड़ने की नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि अपराधी को बिहार छोड़ना ही होगा. अपराध या अपराधी जब चैलेंज करता है, तभी पुलिस को जवाब देने की जरूरत पड़ती है.

Written BySunny KumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 18, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 03:13 PM IST
'खुली छूट दी है, बिहार छोड़ना ही होगा...', CM सम्राट ने अपराधियों को फिर से दी चेतावनी
Image Credit: सीएम सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 

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