'खुली छूट दी है, बिहार छोड़ना ही होगा...', CM सम्राट ने अपराधियों को फिर से दी चेतावनी

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Samrat Choudhary News: पटना स्थित गांधी मैदान में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के नवनामांकित 5,000 गृह रक्षकों की दीक्षांत एवं पारण परेड कार्यक्रम आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने परेड की सलामी ली और नए जवानों के फॉर्मेशन का निरीक्षण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी देते हुए प्रदेश छोड़ने की नसीहत दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 करोड़ से अधिक बिहारियों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है. सीएम सम्राट ने आगे कहा कि बिहार में अपराधी के लिए जगह नहीं है. बिहार के लोगों को सुरक्षित रखना है.
सीएम सम्राट ने आगे कहा कि सरकार ने पूरी खुली छूट दी है. अपराधी को बिहार छोड़ना ही होगा. उन्होंने कहा कि अपराध या अपराधी जब चैलेंज करता है, तभी पुलिस को जवाब देने की जरूरत पड़ती है. उन्होंने कहा कि बिहार में कोई अपराधी नहीं रहे. आज इस प्रदर्शन को देखने के बाद हम जरूर कह सकते हैं कि सुरक्षा देने का काम करेंगे. हमारी बहन हो पुरुष बिहार के लोगों की सुरक्षा देंगे. महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 5000 स्कूटी और मोटरसाइकिल खरीदी जा रही है. कॉलेज के सामने बहनों को पुलिस दीदी संरक्षण करने का काम करेगी.
गृह रक्षा वाहिनी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट ने कहा कि गृह रक्षा वाहिनी की भूमिका लगातार बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि हमें कोई शक नहीं आप में जो हुनर है, इससे हमारी पुलिस को बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी. एनडीए सरकार की जो घोषित नीति है, उसमें हम तीन चीजों से समझौता नहीं करते- अपराध से, भ्रष्टाचार से और सांप्रदायिकता से. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देखा गृह रक्षा वाहिनी में रिक्तियों की संख्या अधिक हो गई थी. उन्होंने पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता को और और बेहतर बनाने के लिए कहा था. गृह रक्षा वाहिनी को मजबूत बनाने का काम लगातार चल रहा है, इससे स्पष्ट हो गया कि बिहार आगे बढ़ रहा है.