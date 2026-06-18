'खुली छूट दी है, बिहार छोड़ना ही होगा...', CM सम्राट ने अपराधियों को फिर से दी चेतावनी

गृह रक्षा वाहिनी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट ने कहा कि गृह रक्षा वाहिनी की भूमिका लगातार बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि हमें कोई शक नहीं आप में जो हुनर है, इससे हमारी पुलिस को बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी. एनडीए सरकार की जो घोषित नीति है, उसमें हम तीन चीजों से समझौता नहीं करते- अपराध से, भ्रष्टाचार से और सांप्रदायिकता से. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देखा गृह रक्षा वाहिनी में रिक्तियों की संख्या अधिक हो गई थी. उन्होंने पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता को और और बेहतर बनाने के लिए कहा था. गृह रक्षा वाहिनी को मजबूत बनाने का काम लगातार चल रहा है, इससे स्पष्ट हो गया कि बिहार आगे बढ़ रहा है.