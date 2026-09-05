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'गांधी मैदान में नहीं, अब मरीन ड्राइव पर होगा रावण वध, बनेगा रामलीला मैदान', CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

CM Samrat Choudhary: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन के अनुरूप बिहार को और अधिक समृद्ध और विकसित बनाने की दिशा में काम कर रही है.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 05, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:21 PM IST
'गांधी मैदान में नहीं, अब मरीन ड्राइव पर होगा रावण वध, बनेगा रामलीला मैदान', CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान
Image Credit: पटना में मरीन ड्राइव के पास बनेगा रामलीला मैदान: सीएम सम्राट चौधरी (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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