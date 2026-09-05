'गांधी मैदान में नहीं, अब मरीन ड्राइव पर होगा रावण वध, बनेगा रामलीला मैदान', CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 5 सितंबर को घोषणा की कि पटना के मरीन ड्राइव के पास स्थित तीन बड़े मैदान मार्च 2027 तक तैयार हो जाएंगे. इन तीन बड़े मैदानों में से एक को वार्षिक रामलीला और रावण वध कार्यक्रमों के लिए रामलीला मैदान के रूप में नामित किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा गांधी मैदान में श्री कृष्ण महोत्सव के उद्घाटन के दौरान की. उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में आयोजित होने वाले रामलीला और रावण वध कार्यक्रम नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिए जाएंगे और कार्यक्रमों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी.
दशहरा कमेटी ट्रस्ट 1955 से गांधी मैदान में रामलीला महोत्सव और रावण वध का आयोजन करता आ रहा है और एक अलग स्थान की तलाश में था. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में पटना जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. श्री कृष्ण महोत्सव के लिए शुभकामनाएं देते हुए चौधरी ने कहा कि भगवान कृष्ण की शिक्षाएं अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सत्य की रक्षा करने के महत्व को दर्शाती हैं.
महाभारत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कृष्ण ने संघर्ष को रोकने का प्रयास किया और कौरवों से केवल पांच गांव मांगे, लेकिन अन्याय के कारण युद्ध टाला नहीं जा सका. मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवद् गीता कर्तव्य और धर्म पर बल देती है और कृष्ण की शिक्षाएं आज भी लोगों को सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं.
सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में बाढ़ की स्थिति के बारे में भी बात की और कहा कि गंगा का जलस्तर पिछले वर्षों के इसी समय की तुलना में काफी अधिक है.
उन्होंने कहा कि गंगा बेसिन के जिलों में अधिकारियों और मंत्रियों को तैनात किया गया है और सरकार स्थिति पर नजर रख रही है. उन्होंने सोन और गंडक नदियों के बढ़ते जलस्तर और प्रवाह की ओर भी इशारा किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को नेपाल के तराई क्षेत्र से आने वाले जल से भी लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि कोसी, गंडक और गंगा बेसिनों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक योजना पर काम शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय जल आयोग के समन्वय से सरकार नदी घाटियों के किनारे सड़कों और जल परिवहन प्रणालियों के विकास की भी योजना बना रही है.
इनपुट: आईएएनएस