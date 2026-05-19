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अंचल, ब्लॉक या थाने में काम रुके तो 30 दिन में सस्पेंड होंगे पदाधिकारी, सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

Bihar News: सम्राट चौधरी ने कहा कि सोनपुर को गोद लेने की बात कही थी और वो सपना पूरा हो रहा है कि नहीं? यहां हवाई अड्डा और बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है. टाउनशिप बनाया जा रहा है.

Written By  Rajnish|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 19, 2026, 11:53 AM IST

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सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान (Photo-AI)
सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान (Photo-AI)

CM Samrat Choudhary: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को सोनपुर के डुमरी बुजुर्ग ग्राम पंचायत में लगे सहयोग शिविर में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया. सीएम ने कहा कि अंचल का काम हो, ब्लॉक या थाना का काम हो, अगर रुकावट होगी, तो पदाधिकारी 30 दिन में सस्पेंड होंगे. मंत्री हों या अधिकारी, 3-3 ब्लॉक में सहयोग शिविर लगाएंगे.

उन्होंने कहा कि मैं खुद डुमरी बुजुर्ग ग्राम पंचायत में आया हूं. यहां 54 आवेदन प्राप्त हुए हैं और सभी का निष्पादन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, उनको भी जल्द से जल्द खत्म करवाना है. 

सीएम ने कहा कि मेडिकल सेक्टर में देखा जाता है किसी भी मरीज को सीधे PMCH रेफर कर दिया जाता है. 15 अगस्त तक ऐसी व्यवस्था होगी कि डॉक्टर रेफर नहीं करेंगे. बड़ी बीमारी नहीं होगी, तो डॉक्टर सीधे पटना रेफर नहीं करेंगे. अगर ऐसा होगा, तो सिविल सर्जन पर सीधे कार्रवाई होगी. लोगों को अपने घर में न्याय मिले, इसके लिए सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है. आज बिहार में 40 पंचायतों में यह व्यवस्था की गई है.

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर कोई आदेश नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. समस्या किसी भी तरह का हो, उसको समाप्त करना है. सम्राट चौधरी ने कहा कि सोनपुर को गोद लेने की बात कही थी और वो सपना पूरा हो रहा है कि नहीं? यहां हवाई अड्डा और बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है. टाउनशिप बनाया जा रहा है. टाउनशिप में जमीन को लेकर लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है. जिनको जरूरत होगी, आपदा या विदा होगी, तो वे डीएम से संपर्क कर सकते हैं. 

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि टाउनशिप में ली गई जमीन के बदले में उसकी कीमत से चार गुना अधिक राशि दी जाएगी. पटना में मरीन ड्राइव के जैसा सोनपुर में गंगा अंबिका पथ बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली के नोएडा की तरह यहां पूरी व्यवस्था खड़ी करनी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योग लाना है. जो लोग बाहर नौकरी करने जाते हैं, उनके लिए रोजगार और फैक्ट्री बिहार में लाना है. बिहार में जीविका के माध्यम से 1 लाख 20 हजार करोड़ का बिजनेस महिलाएं कर रही हैं. 

उन्होंने बताया कि राज्य भर में 211 डिग्री कॉलेज बना रहे हैं. राज्यभर में जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, उन जगहों पर जुलाई महीने से डिग्री कॉलेज खोलना है. बिहार में ऐसा स्कूल बनेगा कि ऑफिसर और नेताओं के बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए पैरवी करनी होगी.

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