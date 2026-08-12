सरकारी स्कूलों को गोद लें मठ-मंदिर, सीएम सम्राट चौधरी की अपील पर विपक्ष ने घेरा

सीएम सम्राट ने इस दौरान अगले कुछ दिनों में 400 से अधिक और डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि हमारी कल्पना है कि बिहार के बच्चे बाहर न जाए. मुख्यमंत्री की इस अपील का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है. बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने बिहार के सभी मठ मंदिरों को यह निवेदन किया है और निर्देश दिया है कि जिन मठ मंदिरों की वार्षिक आय 10 लाख से ज्यादा है, वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें. बिहार सरकार का संकल्प है कि बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय बनाना है. सरकार बार-बार निवेदन कर रही है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले गुणात्मक बदलाव के सहभागी बनें. बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि 50 ऐसे मठ-मंदिर हैं, जिन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है.