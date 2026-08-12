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सरकारी स्कूलों को गोद लें मठ-मंदिर, सीएम सम्राट चौधरी की अपील पर विपक्ष ने घेरा

Maths Temples Adopts Government Schools: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के सभी मठों और मंदिरों से एक-एक स्कूल या कॉलेज को गोद लेने की अपील की है. बीजेपी ने इसका समर्थन किया है, तो वहीं राजद इसके खिलाफ है. राजद का कहना है कि शिक्षा के साथ खिलवाड़ ना करें.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 12, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:37 PM IST
सरकारी स्कूलों को गोद लें मठ-मंदिर, सीएम सम्राट चौधरी की अपील पर विपक्ष ने घेरा
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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