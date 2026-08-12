सरकारी स्कूलों को गोद लें मठ-मंदिर, सीएम सम्राट चौधरी की अपील पर विपक्ष ने घेरा

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बिहार की सरकारी स्कूलों की दशा को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के सभी मठों और मंदिरों से अपील की है कि वे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक-एक स्कूल या कॉलेज को गोद लें. एक धार्मिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां धार्मिक न्यास परिषद के यहां अध्यक्ष बैठे हैं और साधु-संत भी बैठे हैं. यही लोग महत्वपूर्ण हैं, यह पूज्यनीय हैं. मैं यह आग्रह करुंगा कि जितने मठ और मंदिर हैं, तय कीजिए, एक-एक स्कूल, एक-एक कॉलेज सब आप लोग गोद लेने का काम कीजिए. सीएम ने कहा कि आप लोग स्कूल खोलिए, हम लोग आपको मान्यता देंगे.
सीएम सम्राट ने इस दौरान अगले कुछ दिनों में 400 से अधिक और डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि हमारी कल्पना है कि बिहार के बच्चे बाहर न जाए. मुख्यमंत्री की इस अपील का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है. बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने बिहार के सभी मठ मंदिरों को यह निवेदन किया है और निर्देश दिया है कि जिन मठ मंदिरों की वार्षिक आय 10 लाख से ज्यादा है, वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें. बिहार सरकार का संकल्प है कि बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय बनाना है. सरकार बार-बार निवेदन कर रही है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले गुणात्मक बदलाव के सहभागी बनें. बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि 50 ऐसे मठ-मंदिर हैं, जिन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दे दी है.
विपक्ष ने इस फैसले का विरोध किया है. इस पर कांग्रेस ने राजेश राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच अच्छी है. जिन मठ-मंदिरों को संत चला रहे हैं, वे विद्यालयों को गोद लें, लेकिन जहां माफिया चला रहे हैं, वहां समीक्षा की जरूरत है. कांग्रेस नेता ने कहा कि सबसे पहले जरूरत है बिहार के धार्मिक न्यास परिषद और महावीर न्यास परिषद की पुनर्गठन हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो. कौन-कौन लोग उसमें संत हैं और कौन लोग पॉलिटिकल व्यक्ति हैं या कौन माफिया हैं, यह क्लियर हो जाएगा.
वहीं, राजद ने कहा कि शिक्षा के साथ खिलवाड़ ना करें. राजद के पूर्व विधायक शक्ति यादव ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य से जुड़े विषय पर प्रयोग कर रही है. यह आने वाले कल की बात है. प्राइवेट स्कूल में परीक्षा फीस 5000 होता है, उनको दे दोगे तो मनमानी होगी. उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि हर सेक्टर को प्राइवेट हाथ में दे दिया जाए. शिक्षा का निजीकरण कतई स्वीकार नहीं है. शिक्षा से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. सरकार अगर शिक्षा के साथ इस तरह का कदम उठाएगी तो जन आक्रोश झेलना पड़ेगा. इस फैसले से गरीब, किसान है और छोटे मजदूरों के बच्चे कहां पढ़ेंगे?
रिपोर्ट- सन्नी