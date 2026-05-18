बिहार से बाहर रहने वाले उद्योगपतियों से CM सम्राट चौधरी की अपील, बोले- प्रदेश लौटें और यहां उद्योग लगाएं

Samrat Choudhary News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार से बाहर रहने वाले उद्योगपतियों से बिहार वापस आने और प्रदेश में ही उद्योग लगाने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि बिहार में अब सुसाशन का राज है. बिहार विकसित हो रहा है. सीएम ने उद्योगपतियों से कहा कि बिहार में समृद्धि कब आएगी, जब उद्योग धंधे आएंगे. बिहार के लोग चॉपर में हैं. उनसे आग्रह करूंगा कि बिहार आपका है और बिहार लौटने का समय है. बिहार जरूर आइए. आप कर्म भूमि पर हैं, लेकिन अब अपनी जन्मभूमि पर आइए और इसको आगे बढाइए.

सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने हुए 1 महीने 3 दिन हुए हैं. उन्होंने अब प्रदेश से बाहर रहने वाले उद्योगपतियों से बिहार में उद्योग लगाने की अपील की है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए सीएम सम्राट ने कहा कि नीतीश कुमार जी के जो प्रयास रहे, कई सेक्टरों में वह दिखते हैं. हमने देखा है कि उन्होंने बिहार को किस तरह से आगे बढ़ाया है. सीएम सम्राट ने कहा कि बिहार अब उद्योग की ओर आगे बढ़ रहा है. कई उद्योगपति आ रहे हैं और यहां पर अपने उद्योग लगा रहे हैं.

ये भी पढ़ें- बिहार की 9 MLC सीटों पर चुनावी हलचल तेज, नीतीश कुमार से खाली सीट पर भी होगा उपचुनाव

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम ने कहा कि बिहार को और आगे बढ़ना है. कल तक हम लोग फाइटिंग करते थे और बाढ़ से बचाने का काम करते थे. अब हम लोग इस पर तेजी से काम कर रहे हैं और अन्य क्षेत्रों में भी हमें आगे बढ़ना है. बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जब से पदभार संभाला है, वे प्रदेश में निवेश लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं.

सीएम के प्रयासों के चलते ही रविवार (17 मई) को अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने 150 करोड़ की लागत से अखंड ज्योति अस्पताल सारण में शिलान्यास किया था. इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था कि राज्य में पहले से 1.36 लाख करोड़ रुपये के निवेश आए हैं और अगले एक साल में यह 5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है.