/बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय और पेयजल योजनाओं समेत 17 एजेंडों पर लगी मुहर

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई. बिहार कैबिनेट में 17 प्रमुख एजेंडों को मंजूरी दी गई है. इस बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, त्वरित न्याय व्यवस्था, खेल सुविधाओं और पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए कई फैसले लिए गए हैं.
बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा बड़ा बूस्ट!
कैबिनेट में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और बेहतर इलाज की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है. बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में PPP मॉडल पर 16 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल संचालित होंगे. संचालन के लिए PWC को ट्रांजैक्शन एडवाइजर बनाने की मंजूरी मिली है.
SC/ST अत्याचार मामलों के लिए 19 विशेष न्यायालय और 171 पद
एसी-एसटी (SC/ST) अत्याचार के मामलों के तेजी से निपटारे के लिए 19 नए विशेष न्यायालयों के गठन और 171 नए पदों के सृजन को प्रशासनिक मंजूरी मिली है. शिक्षा क्षेत्र में सम्राट कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है.
पूर्वी चंपारण के पीपराकोठी में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय
पूर्वी चंपारण के पीपराकोठी में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को 30 साल की लीज पर भूमि देने का फैसला लिया गया है.
मुंगेर और जमालपुर के लिए 279.94 करोड़ रुपए की जलापूर्ति परियोजनाएं
जमालपुर जलापूर्ति योजना के लिए 102.22 करोड़ रुपए की स्वीकृत मिली है. वहीं, मुंगेर जलापूर्ति परियोजना को 177.72 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है. AMRUT 2.0 के तहत दोनों शहरों में स्वच्छ और नियमित पेयजल आपूर्ति मिलेगी.
खिलाड़ियों को सम्राट कैबिनेट ने बड़ी सौगात दी
बिहार के खिलाड़ियों को सम्राट कैबिनेट ने बड़ी सौगात दी है. राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर हाई-परफॉर्मेंस ट्रेनिंग और इंजरी सेंटर की स्थापना को मंजूरी मिली है. यहां पर विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं और आधुनिक प्रशिक्षण खिलाड़ियों को मिलेगा.
हर घर तिरंगा अभियान 2026 को मिली मंजूरी
हर घर तिरंगा अभियान 2026 को बिहार कैबिनेट की मंजूरी मिली है. राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की बड़ी पहल जन-जन तक तिरंगे के सम्मान का संदेश पहुंचाने की तैयारी है.
रिपोर्ट: रामप्रवेश कुमार