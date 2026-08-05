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बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय और पेयजल योजनाओं समेत 17 एजेंडों पर लगी मुहर

CM Samrat Choudhary Cabinet Meeting: बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 5 अगस्त, 2026 दिन बुधवार को संपन्न हुई, जिसमें 17 प्रमुख एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई. कैबिनेट ने AMRUT 2.0 योजना के तहत पेयजल समस्या से राहत दिलाने के लिए दो बड़ी शहरी जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 05, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:34 PM IST
बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय और पेयजल योजनाओं समेत 17 एजेंडों पर लगी मुहर
Image Credit: (File Photo) सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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