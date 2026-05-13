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बिहार सरकार के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, 2% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, 5 जिलों में नियुक्त होंगे ग्रामीण SP, कैबिनेट ने दी मंजूरी

Bihar Cabinet Meeting: सीएम सम्राट चौधरी की कैबिनेट की बैठक में कुल 19 एजेंडों पर लगी मुहर. सम्राट कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसला राज्य सरकार ने ऋण लेने का फैसला किया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 13, 2026, 12:27 PM IST

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बिहार कैबिनेट बैठक
बिहार कैबिनेट बैठक

Bihar Cabinet Meeting: बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज (बुधवार, 13 मई) को पहली पूर्ण कैबिनेट बैठक की. इस बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों में राज्य सरकार ने ऋण लेने का फैसला किया है. इसके अलावा राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2026 से सरकारी सेवकों के DA में 5% की वृद्धि करने का फैसला लिया है. प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान में ग्रामीण एसपी नियुक्त करने का फैसला लिया गया है. उद्योग लगाए जाने को लेकर राज्य सरकार ने वैशाली में 101 भूमि पर राष्ट्रीय खाद पर औद्योगिक प्रबंधन स्थापना को लेकर भूमि को स्वीकार कर लिया है. 

राज्य सरकार ने उद्योग को लेकर रिकॉर्ड फैसला किया है. सिकंदरपुर बिहटा में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दे दिया गया है. उद्योग विभाग के प्रस्ताव उद्योग क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र को मंजूरी दी गई. राज्य सरकार ने उन्नत शिक्षा को लेकर प्रत्येक महाविद्यालय में 44 पदों के हिसाब से 132 पदों का सृजन किया है.

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राज्य सरकार ने किशनगंज में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को निशुल्क जमीन देने के प्रस्ताव स्वीकृति दे दी है. मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना शुरू करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. इसके लिए कैबिनेट से 10 करोड रुपए मंजूर किए गए हैं. साथ ही, कैबिनेट बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन 2026 को स्वीकार कर लिया है. वहीं मोहम्मद इरशाद अंसारी तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

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