कुल 45 एजेंडे इस प्रकार

1. मधुबनी में शान्ता विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी.

2. सीवान में वी.वी. गिरी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी.

3. नवादा में एस.ए. विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी.

4. पटना में हिमालय विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी.

5. औरंगाबाद में सीतायोग विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी.

6. परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के लिए वर्ष 2026-27 में 30.60 करोड़ रुपये की स्वीकृति.

7. राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन के तहत 36.18 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत.

8. आत्मा योजना एवं कृषि प्रसार कार्यक्रम के लिए 148.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति.

9. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और बिहार सरकार के बीच स्मारकों के संरक्षण के लिए एमओयू की मंजूरी.

10. बिहार यात्रा भत्ता नियमावली, 1949 के नियम-69(2) को समाप्त करने की स्वीकृति.

11. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (द्वितीय चरण) की अवधि विस्तार एवं अतिरिक्त 24.67 करोड़ रुपये की मंजूरी.

12. बिहार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के गठन की स्वीकृति.

13. विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक एवं तकनीकी शक्तियों का प्रत्यायोजन.

14. मत्स्य निदेशालय में 40 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति.

15. अमृत 2.0 के तहत छपरा सीवरेज नेटवर्क परियोजना को 76.48 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी.

16. अर्बन चैलेंज फंड मिशन में भागीदारी के लिए भारत सरकार के साथ एमओयू की मंजूरी.

17. बिहार शहरी आयोजना एवं विकास नियमावली, 2014 में संशोधन की स्वीकृति.

18. रोहतास जिले के डेहरी में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की मंजूरी.

19. छपरा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर आयोजना क्षेत्रों के विस्तार की स्वीकृति.

20. थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी ऑडिट के लिए 47.76 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति.

21. मुंगेर के तारापुर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति.

22. महाराजगंज (सीवान) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण के लिए 34.33 करोड़ रुपये की मंजूरी.

23. मोतिहारी में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 53.02 करोड़ रुपये की मंजूरी.

24. बेगूसराय में 15 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 39.04 करोड़ रुपये की मंजूरी.

25. रजौली (नवादा) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण के लिए 38.38 करोड़ रुपये की मंजूरी.

26. निलंबित अधिकारी अंजली कुमारी आनंद को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति.

27. बोधगया में दलाई लामा के पर्सनल मोनेस्ट्री को 50 वर्षों के लिए भूमि लीज पर देने की स्वीकृति.

28. बिहार में एआई इकोसिस्टम विकास के लिए Microsoft India के साथ एमओयू.

29. बिहार में एआई इकोसिस्टम विकास के लिए CoRover के साथ एमओयू.

30. बिहार में एआई इकोसिस्टम विकास के लिए Sarvam AI के साथ एमओयू.

31. बिहार में एआई इकोसिस्टम विकास के लिए Google Cloud India के साथ एमओयू.

32. पीएम-जनमन योजना के तहत 6 जिलों में 15 छात्रावास निर्माण के लिए 41.25 करोड़ रुपये की मंजूरी.

33. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 8 जिलों में 19 छात्रावास निर्माण के लिए 60.42 करोड़ रुपये की मंजूरी.

34. औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2026 की स्वीकृति.

35. सामाजिक सुरक्षा (बिहार) नियमावली, 2026 की स्वीकृति.

36. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा (बिहार) नियमावली, 2026 की स्वीकृति.

37. मजदूरी संहिता (बिहार) नियमावली, 2026 की स्वीकृति.

38. मोकामा में धार्मिक एवं पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को भूमि लीज पर देने की मंजूरी.

39. बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति-2026 की स्वीकृति.

40. बिहार कक्षपाल संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति.

41. राज्यपाल सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का एक अतिरिक्त पद सृजित करने की स्वीकृति.

42. बिहार पर्यटन विकास निगम को पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपये तक वित्त पोषण प्राप्त करने की अनुमति.

43. ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकास के लिए HUDCO के साथ 1 लाख करोड़ रुपये के दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए एमओयू की स्वीकृति.

44. बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 की स्वीकृति.

45. भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुई पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच के लिए आयोग गठन एवं Terms of Reference को मंजूरी.