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बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: छपरा को सीवरेज नेटवर्क, 4 जिलों को नए कोर्ट, 5 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मंजूरी

CM Samrat Choudhary Cabinet Meeting: बिहार में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत छपरा सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए 76.48 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. इस परियोजना के क्रियान्वयन से छपरा शहर में सीवरेज प्रबंधन की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी, स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 24, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:12 PM IST
बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: छपरा को सीवरेज नेटवर्क, 4 जिलों को नए कोर्ट, 5 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मंजूरी
Image Credit: (File Photo) बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसलाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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