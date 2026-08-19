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सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार में बनेगा 336 किमी लंबा बक्सर-भागलपुर 6-लेन एक्सप्रेसवे, 13 एजेंडों पर लगी मुहर

Bihar Cabinet Meeting: बिहार कैबिनेट ने राज्य में सड़क नेटवर्क को नई ऊंचाई देने के लिए बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर लंबे 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 19, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:48 PM IST
सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार में बनेगा 336 किमी लंबा बक्सर-भागलपुर 6-लेन एक्सप्रेसवे, 13 एजेंडों पर लगी मुहर
Image Credit: सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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