/सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार में बनेगा 336 किमी लंबा बक्सर-भागलपुर 6-लेन एक्सप्रेसवे, 13 एजेंडों पर लगी मुहर

राज्य चुनें
बिहार सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 19 अगस्त, 2026 दिन बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इस बैठक में राज्य की कनेक्टिविटी और किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं. साथ ही सूबे में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अहम निर्णय लिया गया है.
किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पानी की बेहतर सुविधा मिलेगी
बिहार में हर खेत तक पानी पहुंचाने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत वर्ष 2026-27 में 11 हजार निजी नलकूप लगाए जाएंगे. इसके लिए 305.60 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. इस योजना से किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पानी की बेहतर सुविधा मिलेगी और खेती पर निर्भरता आसान होगी.
सड़क कनेक्टिविटी में सुधार
सम्राट कैबिनेट की बैठक में बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. बक्सर से भागलपुर के बीच 336 किलोमीटर लंबा 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने के सैद्धांतिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे
6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अरवल, जहानाबाद, नालंदा, जमुई समेत कई जिलों से होकर गुजरेगा. सड़क पूरी तरह नियंत्रित प्रवेश वाली होगी यानी वाहनों के आने-जाने के लिए तय जगहों का ही इस्तेमाल होगा. इस परियोजना को PPP मॉडल के तहत BSRDCL के माध्यम से विकसित किया जाएगा. इससे बिहार के कई जिलों के बीच आवागमन तेज और आसान होने की उम्मीद है.
PPP मॉडल पर विकास
बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को बड़ी सौगात मिली है. बक्सर–भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है. 336 किमी लंबे एक्सप्रेसवे का PPP (DBFOT Toll) मॉडल पर निर्माण होगा. BSRDCL इसका विकास करेगा.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा