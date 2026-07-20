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बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: सोशल मीडिया पर गाली-गलौज और पेपर लीक करने वालों पर लगेगा गुंडा एक्ट, 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

Bihar Cabinet Meeting: बिहार कैबिनेट की बैठक में 10 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है. सम्राट सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ रहे अपराधों और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी खरने वालों के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त रुख अख्तियार किया है.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 20, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:49 PM IST
बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: सोशल मीडिया पर गाली-गलौज और पेपर लीक करने वालों पर लगेगा गुंडा एक्ट, 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
Image Credit: सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार (File Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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