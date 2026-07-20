/बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: सोशल मीडिया पर गाली-गलौज और पेपर लीक करने वालों पर लगेगा गुंडा एक्ट, 10 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 20 जुलाई, 2026 दिन सोमवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य की कानून-व्यवस्था और उच्च शिक्षा व्यवस्था को लेकर अहम फैसला लिया गया है. बिहार कैबिनेट की बैठक में 10 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है. सम्राट सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ रहे अपराधों और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी खरने वालों के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त रुख अख्तियार किया है.
बिहार कैबिनेट के इन 10 बड़े फैसलों पर लगी है मुहर
1. सोशल मीडिया पर गाली-लौच अब पड़ेगी भारी
2. अभद्र पोस्ट पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी.
3. दोषियों को छह महीने से एक साल तक की सजा का प्रावधान.
4. पेपर लीक के आरोपी भी अब गुंडा एक्ट के दायरे में.
5. साइबर और डिजिटल अपराधों पर सरकार सख्त.
6. कानून को और मजबूत बनाने का फैसला.
7. बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन मंजूर.
8. विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को भी मंजूरी.
9. मुजफ्फरपुर में नए वास्तुकला.
10. सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय का रास्ता साफ.
रिपोर्ट: राजेश कुमार