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बिहार में सियासी हलचल: CM सम्राट चौधरी ने 10 जुलाई को बुलाई NDA जिलाध्यक्षों की बैठक, विपक्ष ने साधा निशाना

Bihar Politics: बिहार में एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है. 10 जुलाई को सीएम सम्राट ने NDA के सभी जिलाध्यक्ष की बैठक बुलाई है. इसे लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है. राजद ने कहा कि बिहार की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, गरीबी और भुखमरी से त्रस्त है, लेकिन सरकार के पास इन सारी समस्याओं को हल करने का कोई उपाय नहीं है.

Written BySunny KumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 07, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:54 PM IST
बिहार में सियासी हलचल: CM सम्राट चौधरी ने 10 जुलाई को बुलाई NDA जिलाध्यक्षों की बैठक, विपक्ष ने साधा निशाना
Image Credit: सीएम सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 
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