/बिहार में सियासी हलचल: CM सम्राट चौधरी ने 10 जुलाई को बुलाई NDA जिलाध्यक्षों की बैठक, विपक्ष ने साधा निशाना

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए (NDA) के सभी जिलाध्यक्षों की 10 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. इस बैठक में जिला पदाधिकारी भी शामिल होंगे. मुख्यमंत्री के बुलाई गई इस बैठक पर विपक्ष लगातार हमलावर है. इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. राजद प्रवक्ता अरुण यादव ने कहा कि सिलेक्टेड मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो बैठक बुलाई है, एनडीए की यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बिहार सरकार और सम्राट सरकार जनता का भरोसा व विश्वास खो चुकी है.
उन्होंने कहा कि बिहार की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, गरीबी और भुखमरी से त्रस्त है, लेकिन सरकार के पास इन सारी समस्याओं को हल करने का कोई उपाय नहीं है. उपाय होना भी स्वाभाविक नहीं है, कहां से होगा? क्योंकि बिहार का खजाना खाली है. बिहार पर 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है और प्रत्येक बिहारी पर 35 हजार रुपये का कर्ज है. इसलिए सरकार सिर्फ इधर-उधर की बातें कर रही है.
कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौडिल्य ने कहा कि सम्राट चौधरी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एनडीए के सभी घटक दलों की मीटिंग मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई है. मुख्यमंत्री इस चर्चा में अपनी नाकामियों के लिए तालियां पिटवाएंगे. बिहार की जनता की जेब पर बोझ डालने के लिए जो नया टोल टैक्स लादा गया है, उसकी मार्केटिंग की जाएगी. एनडीए नेताओं को यह सिखाया जाएगा कि सरकार की नकारात्मक बातों की मार्केटिंग पॉजिटिव तरीके से कैसे की जाए, इसी के लिए सम्राट चौधरी ने यह बैठक बुलाई है.
वहीं, जदयू प्रवक्ता किशोर कुणाल ने जेडीयू ने इस बैठक का स्वागत करते हुए कहा, "एनडीए के सभी घटक दलों के साथी एक साथ बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं और बिहार के विकास पर चर्चा कर रहे हैं. इससे सुखद संवाद या संदेश कुछ हो ही नहीं सकता. माननीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन और माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार लगातार प्रगति के पथ पर गतिशील है. आगामी बैठक से विपक्षियों के बीच एक कड़ा संदेश जाएगा कि किस प्रकार बिहार में एनडीए की सरकार सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी वर्गों के लिए बराबर सम्मान के साथ विकास की गाथा लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है."
भाजपा प्रवक्ता पीयूष शर्मा ने कहा कि निश्चित रूप से आगामी 10 जुलाई को बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 'लोक सेवक आवास' पर एनडीए गठबंधन के पांचों घटक दलों के सभी सम्मानित जिलाध्यक्षों, बिहार सरकार के सभी माननीय मंत्रियों एवं पांचों सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं के साथ इस बैठक का आयोजन किया गया है. यह एक अति महत्वपूर्ण बैठक है. इसके माध्यम से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर चर्चा करेंगे. सरकार द्वारा किए जा रहे विकास और जन-कल्याणकारी कार्यों की समीक्षा की जाएगी. एक-एक विषय पर जनता से मिल रहे फीडबैक पर भी चर्चा होगी.'