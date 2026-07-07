/बिहार में सियासी हलचल: CM सम्राट चौधरी ने 10 जुलाई को बुलाई NDA जिलाध्यक्षों की बैठक, विपक्ष ने साधा निशाना

वहीं, जदयू प्रवक्ता किशोर कुणाल ने जेडीयू ने इस बैठक का स्वागत करते हुए कहा, "एनडीए के सभी घटक दलों के साथी एक साथ बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं और बिहार के विकास पर चर्चा कर रहे हैं. इससे सुखद संवाद या संदेश कुछ हो ही नहीं सकता. माननीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन और माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार लगातार प्रगति के पथ पर गतिशील है. आगामी बैठक से विपक्षियों के बीच एक कड़ा संदेश जाएगा कि किस प्रकार बिहार में एनडीए की सरकार सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी वर्गों के लिए बराबर सम्मान के साथ विकास की गाथा लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है."