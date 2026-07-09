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बिहार के बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! अब हर महीने की 10 तारीख को सीधे खाते में आएगी पेंशन, सीएम ने किया ऐलान

Bihar News: सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार पेंशन दिवस पर वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि अब से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत राशि महीने की 10 को सीधे खाते में दी जाएगी.

Written ByShailendra
Published: Jul 09, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:07 PM IST
बिहार के बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! अब हर महीने की 10 तारीख को सीधे खाते में आएगी पेंशन, सीएम ने किया ऐलान
Image Credit: (Photo-AI) सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा फैसलाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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