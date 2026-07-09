/बिहार के बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! अब हर महीने की 10 तारीख को सीधे खाते में आएगी पेंशन, सीएम ने किया ऐलान

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बिहार पेंशन दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए बिहार के लाखों पेंशनभोगियों को एक बड़ी सौगात दी. अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को अपनी राशि के लिए इंतजार नहीं करना होगा. हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खातों में DBT के जरिए से ट्रांसफर कर दी जाएगी.
सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर जानकारी दी. सीएम ने लिखा कि बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत प्रत्येक महीने के 10 तारीख को राशि 1,100 रुपए DBT के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया है. केंद्र और राज्य सरकार की पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कुल 97.84 लाख लाभार्थियों को 1,423.94 करोड़ रुपए की पेंशन राशि हस्तांतरित की जाएगी.
माना जा रहा है कि बिहार सरकार की यह पहल वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
बता दें कि सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस को और अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाने पर जोर दिया. साथ ही सीएम ने अधिकारियों को एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने के लक्ष्य को जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का फायदा समयबद्ध और सम्मानजनक तरीके से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.