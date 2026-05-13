Bihar Politics: सीएम सम्राट कुछ बड़ा करने वाले हैं? मंत्रियों और सचिव समेत तमाम अधिकारियों संग आज करेंगे मीटिंग

CM Samrat First Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज (बुधवार, 13 मई) पहली बार अपनी फुल कैबिनेट मीटिंग करने वाले हैं. इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दोनों उपमुख्यमंत्री समेत कैबिनेट के सभी 35 मंत्री मौजूद रहेंगे. इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.
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Samrat Cabinet Meeting: बिहार सरकार में हाल ही में मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ है. सभी मंत्रियों को उनके विभाग भी बांट दिए गए हैं. अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज (बुधवार, 13 मई) पहली बार अपनी फुल कैबिनेट मीटिंग करने वाले हैं. इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दोनों उपमुख्यमंत्री समेत कैबिनेट के सभी 35 मंत्री मौजूद रहेंगे. इतना ही नहीं इस बैठक में राज्यपाल के सचिव, विकास आयुक्त और वित्त विभाग के सचिव समेत तमाम आला अधिकारियों को बुलाया गया है. सभी को बैठक में शामिल होने का आदेश भेज दिया गया है. पटना के सियासी गलियारों में इस बैठक को लेकर चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि चुनाव और नीतिगत फैसलों के लिहाज से यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है.
बता दें कि कैबिनेट विस्तार के बाद अब तक हुई बैठकों में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम ही शामिल होते रहे थे, लेकिन 13 मई की बैठक में सभी नए और पुराने मंत्री पहली बार एक साथ शामिल होंगे. यही वजह है कि इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. सरकार के कई विभागों से जुड़े अहम प्रस्ताव इस बैठक में लाए जाने की संभावना जताई जा रही है. सूत्रों के मुताबिक विभिन्न विभागों की लंबित योजनाओं और नई परियोजनाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है.
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यह बैठक नई सरकार की कार्यशैली और प्राथमिकताओं का संकेत भी दे सकती है. रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दों पर सरकार आने वाले दिनों में बड़े फैसले ले सकती है.
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