/बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे CM सम्राट चौधरी, पार्टी आलाकमान से करेंगे मुलाकात

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं. यहां उनकी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक होनी है. बांकीपुर उपचुनाव के बाद सीएम सम्राट पहली बार दिल्ली आए हैं, लिहाजा उनका यह दौरा काफी अहम है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में सीएम सम्राट चौधरी की केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक है. यह बैठक कर्तव्य भवन में होगी. बैठक में डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी शामिल होंगे. इसमें मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी वह मुलाकात करेंगे. जानकारी के मुताबिक, भारत-नेपाल हाई लेवल डैम को लेकर भी चर्चा करेंगे.
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