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बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे CM सम्राट चौधरी, पार्टी आलाकमान से करेंगे मुलाकात

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं. यहां उनकी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक होनी है. बांकीपुर उपचुनाव के बाद सीएम सम्राट पहली बार दिल्ली आए हैं, लिहाजा उनका यह दौरा काफी अहम है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 21, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:35 AM IST
बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे CM सम्राट चौधरी, पार्टी आलाकमान से करेंगे मुलाकात
Image Credit: दिल्ली दौरे पर सम्राट चौधरी (File Photo:- Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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