CM सम्राट चौधरी ने देर रात BJP कोटे के मंत्रियों संग की बैठक, सियासी चर्चाएं तेज

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार (12 अगस्त) की देर रात बीजेपी कोटे के मंत्रियों संग महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा की. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री सम्राट ने बीजेपी कोटे के सभी मंत्रियों से उनके विभागों में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही सरकार के कामों को गांव-गांव तक पहुंचाने का आदेश दिया है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ हर एक जरूरतमंद तक पहुंच सके. इसके अलावा सीएम ने मंत्रियों को अपने खर्च में कटौती करने का निर्देश दिया है.
मुख्यमंत्री की ओर से बीजेपी कोटे के मंत्रियों को सोशल मीडिया पर खासतौर पर इंस्टाग्राम पर अपनी सक्रियता बढ़ाने को कहा गया है. इससे उन्हें युवाओं विशेषकर Gen-Z तक पहुंचने में आसानी हो. हालांकि, मंत्रियों को मीडिया से कम इंटरेक्शन रखने को कहा गया है. बैठक खत्म होने के बाद मंत्री केदार गुप्ता ने बताया कि आज बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक हुई. आगे आने वाले समय में सभी मंत्रियों के साथ बैठक की जाएगी और उनके विभागों की समीक्षा की जाएगी.
उधर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगामी 19 अगस्त को राजभवन तक मार्च निकालने की घोषणा की है. यह मार्च छात्र आंदोलन के दौरान सिवान में छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने के विरोध में निकाला जा रहा है. तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से छात्रों पर एके-47 से गोलियां चलीं, बिहार की धरती पर जो हुआ, वो पूरे देश ने देखा. उन्होंने पूछा कि आखिर ये किसके आदेश पर हुआ? वहीं, तेजस्वी यादव के आरोपों और उनके मार्च निकालने की घोषणा पर पलटवार करते हुए मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि विपक्ष क्या और तेजस्वी यादव क्या पैदल मार्च करेंगे, जनता ने उनको नकार दिया है.