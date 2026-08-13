Add Zee Business As A Preferred Source
App

CM सम्राट चौधरी ने देर रात BJP कोटे के मंत्रियों संग की बैठक, सियासी चर्चाएं तेज

Bihar Politics: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार (12 अगस्त) की देर रात बीजेपी कोटे के मंत्रियों संग महत्वपूर्ण बैठक की. सूत्रों के मुताबिक, बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रियों के विभागों के कामकाज की समीक्षा की.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 13, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:25 AM IST
CM सम्राट चौधरी ने देर रात BJP कोटे के मंत्रियों संग की बैठक, सियासी चर्चाएं तेज
Image Credit: CM सम्राट चौधरी ने देर रात BJP कोटे मंत्रियों संग की बैठक (Zee Media)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बगहा में पूर्व प्रखंड प्रमुख छोटेलाल यादव का संदिग्ध हालत में शव बरामद
2
3
4
5