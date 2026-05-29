'विकसित भारत के लिए बिहार का आगे बढ़ना जरूरी', मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दिया बड़ा संदेश

दिल्ली के द अशोक होटल में बिहार के नवनिर्माण पर चर्चा हुई. इस दौरान सीएम सम्राट ने बिहार के नवनिर्माण के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया. साथ ही, उन्होंने कहा कि भारत के निर्माण में बिहार की प्रगति अहम है.
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नई दिल्ली स्थित होटल द अशोक, चाणक्यपुरी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार ने आधारभूत संरचना, बिजली, कनेक्टिविटी एवं ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन राज्य को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए निरंतर मिलकर काम करना जरूरी है. विकसित भारत के निर्माण में बिहार की प्रगति अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों, नीति-निर्माताओं और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हित धारकों से कहा कि बिहार के नवनिर्माण और व्यापक बदलाव के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है.
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार देश की लगभग 10 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है. बिहार के तीव्र विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता. उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से केंद्र और राज्य सरकार के बीच मजबूत सेतु की भूमिका निभाने तथा विकास योजनाओं एवं निवेश को गति देने का आग्रह किया. साथ ही सीएम ने कहा कि बिहार में हो रहे बदलाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं. विशेष रूप से बेहतर आधारभूत संरचना और कनेक्टिविटी राज्य में आने वाले लोगों को विकास का एहसास कराती है. उन्होंने पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने तथा बिहार की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को नई पहचान दिलाने की दिशा में सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डालाय
कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि बिहार में असीम संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाओं और वास्तविकता के बीच की दूरी को प्रभावी नीति और बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से काम करने की आवश्यकता है. उन्होंने शिशु और मातृ मृत्यु दर जैसे सामाजिक सूचकांकों में हुए सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार अब तेज़ विकास की उड़ान भरने के लिए तैयार है. इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया, जिनमें गिरिराज सिंह, रामनाथ ठाकुर, राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद, संजय झा, राजभूषण चौधरी, चिराग पासवान और ललन सिंह समेत कई अन्य मौजूद रहे.
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कार्यक्रम के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारियों ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचे, पर्यटन, आधारभूत संरचना तथा कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अपने सुझाव और विचार साझा किए. प्रतिभागियों ने बिहार को अधिक प्रगतिशील एवं निवेश-अनुकूल राज्य बनाने के लिए बेहतर नीति समन्वय, प्रशासनिक दक्षता और मजबूत सार्वजनिक-निजी सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया. बिहार सरकार के स्थानिक आयुक्त और निवेश आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन राज्य सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार निवेश, पर्यटन, उद्योग और सामाजिक विकास के क्षेत्र में नई संभावनाओं के सृजन के लिए निरंतर कार्य कर रहा है.