Deepak Prakash: क्या दीपक प्रकाश देंगे मंत्री पद से इस्तीफा? अटकलों के बीच CM सम्राट का बड़ा बयान

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CM Samrat Choudhary On Deepak Prakash: बिहार एमएलएसी चुनाव में रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) के बेटे दीपक प्रकाश (Deepak Prakash) को मौका नहीं मिला था. इसके बाद से उनके (दीपक प्रकाश) के मंत्री पद पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं. चर्चा है कि अब दीपक प्रकाश को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है. इस अटकलबाजी के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि दीपक प्रकाश उनके मंत्रिमंडल में बने रहेंगे. सीएम सम्राट ने साफ कहा कि दीपक प्रकाश आज भी मंत्री हैं और आगे भी मंत्री बने रहेंगे. उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी बिना किसी सदन का सदस्य रहे पांच महीना 28 दिन तक मंत्री रह चुके हैं.
बता दें कि 7 मई 2026 को दीपक प्रकाश ने बगैर किसी सदन के सदस्य रहे दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन बिहार विधानपरिषद के हालिया चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला और अभी भी वो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं. मंत्री पद पर बने रहने के लिए जरूरी है कि 6 माह के भीतर वे किसी सदन के सदस्य बन जाएं. उधर, बिहार में विधान परिषद के लिए एक सीट पर उपचुनाव और नौ सीट पर चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया से लेकर सभी औपचारिकता पूरी कर ली गई हैं. नौ सीट एनडीए के खाते में तो एक सीट राजद को गया है. इससे दीपक प्रकाश के विधान परिषद के रास्ते से सत्ता में बने रहने का दरवाजा बंद हो चुका है.
दीपक प्रकाश के पास हैं कितने विकल्प?
दीपक प्रकाश को मंत्री बने रहने के लिए किसी सदन की कोई सीट खाली करानी पड़ेगी. अगर कोई इस्तीफा दे दे या किसी के निधन से सीट खाली हो जाए, तो वहां होने वाले उपचुनाव के जरिए दीपक प्रकाश सदन में भेजा जा सकता है. इसके अलावा विधान परिषद में कुछ सीटों पर राज्यपाल सदस्य मनोनीत करते हैं. अगर मनोनयन वाली कोई सीट किसी कारण से खाली होती है तो बीजेपी पर दबाव बनाकर उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को उम्मीदवार बनवा सकते हैं. इस विकल्प की चाबी पूरी तरह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या फिर भाजपा आलाकमान के हाथ में होगा.