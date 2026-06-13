Deepak Prakash: क्या दीपक प्रकाश देंगे मंत्री पद से इस्तीफा? अटकलों के बीच CM सम्राट का बड़ा बयान

बता दें कि 7 मई 2026 को दीपक प्रकाश ने बगैर किसी सदन के सदस्य रहे दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन बिहार विधानपरिषद के हालिया चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला और अभी भी वो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं. मंत्री पद पर बने रहने के लिए जरूरी है कि 6 माह के भीतर वे किसी सदन के सदस्य बन जाएं. उधर, बिहार में विधान परिषद के लिए एक सीट पर उपचुनाव और नौ सीट पर चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया से लेकर सभी औपचारिकता पूरी कर ली गई हैं. नौ सीट एनडीए के खाते में तो एक सीट राजद को गया है. इससे दीपक प्रकाश के विधान परिषद के रास्ते से सत्ता में बने रहने का दरवाजा बंद हो चुका है.