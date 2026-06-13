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Deepak Prakash: क्या दीपक प्रकाश देंगे मंत्री पद से इस्तीफा? अटकलों के बीच CM सम्राट का बड़ा बयान

Bihar Politics: दीपक प्रकाश को लेकर चल रही अटकलबाजी के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि दीपक प्रकाश आज भी मंत्री हैं और आगे भी मंत्री बने रहेंगे. बता दें कि एनडीए की ओर से दीपक प्रकाश को MLC चुनाव में कैंडिडेट नहीं बनाए जाने से उनके मंत्री पद पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 13, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:22 PM IST
Deepak Prakash: क्या दीपक प्रकाश देंगे मंत्री पद से इस्तीफा? अटकलों के बीच CM सम्राट का बड़ा बयान
Image Credit: दीपक प्रकाश को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? (File Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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