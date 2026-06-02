CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान: 'सरकारी बंगले पर किसी का हक नहीं, काम खत्म होते ही 24 घंटे में झोला उठाकर चला जाऊंगा'

बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का नोटिस मिला है. साथ ही, 15 दिन का अल्टीमेटम भी मिला है, जिसमें से दो दिन निकल चुके हैं. राबड़ी देवी ने सरकारी आवास को खाली करने से इनकार कर दिया है. इसे लेकर बिहार में राजनीति काफी गर्म है. इसी क्रम में आज (2 जून, 2026) सीएम सम्राट चौधरी शेखपुरा में सहयोग शिविर कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बड़ा बयान भी दिया.

'सरकारी बंगले पर किसी का हक नहीं होता'

जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि सरकारी बंगले पर किसी का हक नहीं होता, जिस दिन मेरा काम खत्म हो जाएगा, उसी दिन सीएम आवास खाली कर दूंगा. सीएम सम्राट चौधरी ने कहा- 'कुछ लोगों को सरकारी आवास का मोह है. बेटा अलग घर चाहता है, माता जी अलग घर चाहती हैं. जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कह देंगे कि आपका काम यहीं समाप्त होता है, मैं 24 घंटे के भीतर अपना झोला उठाकर वहां से चला जाऊंगा.'

सीएम सम्राट ने नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद

सीएम सम्राट ने कहा कि लोगों को लगता है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, मैं पिछले 10 वर्षों से 2016 से 2026 तक मैं कई बार मंत्री बना, कई बार डिप्टी सीएम बना, गृह मंत्री भी बना, पर मैं सरकारी गृह में नहीं रहता था. मैं 2400 स्कावर फीट के अपने घर में रहने का काम करता हूं, लेकिन आज पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार की सेवा करने का मौका दिया है. मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं, नीतीश कुमार जी को कोई नोटिस नहीं गया.

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'यहां किसी का बपौती नहीं हो सकता'

उन्होंने कहा कि मैं 15 अप्रैल को सीएम बना और 1 मई को नीतीश कुमार जी ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया और दूसरे घर में चले गए. लोग उनको देखना चाहते हैं, जो लोकतंत्र में जनता का सेवक होते हैं. मैं जब सीएम आवास में गया तो पहले ही दिन कहा कि ये मुख्यमंत्री का आवास जरूर है, पर आप ये बाहर लिखवा दीजिए कि ये लोक सेवक का आवास है, ये आम जनता के कल्याण के लिए सेवा करने का माध्यम है, यहां किसी का बपौती नहीं हो सकता. ये राजतंत्र थोड़ी है जो आपको घर मिला उसी में रहेंगे.