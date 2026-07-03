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Bihar News: डीएम और कमिश्नर रात में करेंगे जिला अस्पतालों का निरीक्षण, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने में जुटे CM सम्राट

Samrat Choudhary News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हर जिले के डीएम और कमिश्नर को रात में जिला अस्पतालों का निरीक्षण करने का आदेश दिया है. इसके अलावा 15 अगस्त से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अनावश्यक रूप से बड़े अस्पतालों में रेफर करने की प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 03, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:26 AM IST
Bihar News: डीएम और कमिश्नर रात में करेंगे जिला अस्पतालों का निरीक्षण, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने में जुटे CM सम्राट
Image Credit: स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने में जुटे CM सम्राट (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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