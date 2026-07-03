/Bihar News: डीएम और कमिश्नर रात में करेंगे जिला अस्पतालों का निरीक्षण, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने में जुटे CM सम्राट

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Samrat Choudhary News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बड़े निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने अब हर जिले के डीएम और कमिश्नर को रात में जिला अस्पतालों का निरीक्षण करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही पैथोलॉजी और अन्य जांचो को और सुविधाजनक बनाए जाने पर काम शुरू करने का निर्देश दिया है. सरकारी अस्पतालों में डिस्प्ले लगाई जाएगी, ताकि मरीजों को जानकारी मिलती रहे. नर्सों को सुविधा मुहैया करने के लिए गृह जिले में तैनाती मिलेगी. बिना वजह रेफर करने वाले डॉक्टर पर भी लगाम लगाई जाएगी. अगर जिला अस्पतालों में कोई कमी या लापरवाही पाई गई, तो अस्पताल प्रबंधकों को जिम्मेदार बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री के इस रवैये से लगता है कि वे स्वास्थ्य विभाग में सुधार को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं.
राज्य के स्वास्थ्य विभाग के कार्यों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सीएम सम्राट ने 15 अगस्त से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अनावश्यक रूप से बड़े अस्पतालों में रेफर करने की प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है. सीएम ने हड्डी रोग एवं न्यूरो से संबंधित बीमारियों के उपचार हेतु विशेष तौर पर ट्रामा सेंटर का सुदृढ़ीकरण एवं क्रियाशील करने पर फोकस की ओर अधिकारियों का ध्यान खींचा. प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी एवं अन्य वरीय पदाधिकारी सरकारी अस्पतालों का नियमित रूप से रात्रिकालीन निरीक्षण करें.
मुख्यमंत्री ने यह सभी आदेश लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में दिए. इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के साथ-साथ मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडेय, बिहार स्वास्थ्य सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुब्रत कुमार सेन सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.