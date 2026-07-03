/Bihar News: डीएम और कमिश्नर रात में करेंगे जिला अस्पतालों का निरीक्षण, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने में जुटे CM सम्राट

Samrat Choudhary News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बड़े निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने अब हर जिले के डीएम और कमिश्नर को रात में जिला अस्पतालों का निरीक्षण करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही पैथोलॉजी और अन्य जांचो को और सुविधाजनक बनाए जाने पर काम शुरू करने का निर्देश दिया है. सरकारी अस्पतालों में डिस्प्ले लगाई जाएगी, ताकि मरीजों को जानकारी मिलती रहे. नर्सों को सुविधा मुहैया करने के लिए गृह जिले में तैनाती मिलेगी. बिना वजह रेफर करने वाले डॉक्टर पर भी लगाम लगाई जाएगी. अगर जिला अस्पतालों में कोई कमी या लापरवाही पाई गई, तो अस्पताल प्रबंधकों को जिम्मेदार बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री के इस रवैये से लगता है कि वे स्वास्थ्य विभाग में सुधार को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं.