नो व्हीकल डे, वर्क फ्रॉम होम और काफिले में कटौती, PM मोदी की अपील पर CM सम्राट का बड़ा आदेश

CM Samrat Choudhary Order No Vehicle Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील करने के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले में कटौती का निर्देश दिया है. इस लिस्ट में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम भी शामिल हो गया है. ईंधन बचत की कवायद में सीएम सम्राट चौधरी ने प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा देने की अपील की है. इसके साथ ही सप्ताह में एक दिन सभी लोगों से 'नो व्हीकल डे' के आयोजन का आग्रह किया गया है. सीएम सम्राट ने एक्स पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है.

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने डीजल, पेट्रोल की बचत के लिए वाहनों के कम से कम उपयोग करने की अपील की है। इसे लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। Add Zee News as a Preferred Source • मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या कम अथवा न्यूनतम करने का निर्णय लिया है। • माननीय मंत्री गण, निगम बोर्ड… — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 13, 2026

सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डीजल-पेट्रोल की बचत के लिए वाहनों के कम से कम उपयोग करने की अपील की है. इसे लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या कम अथवा न्यूनतम करने का निर्णय लिया है. माननीय मंत्री गण, निगम बोर्ड के माननीय अध्यक्ष गण एवं सदस्य गण, सभी पदाधिकारी गण एवं जनप्रतिनिधि गण से बिना अतिरिक्त वाहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में आने की अपील की गई है.

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सीएम सम्राट ने राज्य की जनता से मेट्रो, बस, ऑटो अथवा अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रयोग पर जोर देने का आग्रह किया गया है. उन्होंने आगे लिखा कि राज्य सरकार के सभी विभागों को सभी प्रकार के कॉन्फ्रेंस अथवा सरकारी बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में संचालित होने वाले कैंटीन में पाम ऑयल के कम से कम प्रयोग का निर्देश दिया गया है. सरकारी तथा निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है.