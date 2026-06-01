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Bihar News: पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी, अब 10 तारीख तक आ जाएगा पैसा! CM सम्राट ने दिया सख्त आदेश

Bihar Government: मुख्यंमत्री सम्राट चौधरी की समीक्षा बैठक में समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह और समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास समेत अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jun 01, 2026, 06:37 PM IST

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सीएम सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)
सीएम सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)

CM Samrat Choudhary News: मुख्यंमत्री सम्राट चौधरी ने आज (सोमवार, 1 जून) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हर महीने की 10 तारीख तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा पहुंच जाना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आंगबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सेवाओं की डिजिटल निगरानी का निर्देश दिया. सीएम सम्राट ने कहा कि सेविका/सहायिका तथा शत प्रतिशत लक्षित बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्र जितना अच्छा बनेगा, बच्चों का विकास उतना ही अच्छा होगा.

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में स्टंटिंग एवं वेस्टिंग के आंकड़ों में सुधार करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. परवरिश योजना सहित अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं के दायरे का विस्तार करते हुए अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए. योजनान्तर्गत दिये जानेवाले लाभ को बढ़ाने हेतु फिर से समीक्षा की जाए. समाज कल्याण विभाग में रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जाए. 

ये भी पढ़ें- चापाकल मरम्मत की डेडलाइन सेट, 'फार्मर रजिस्ट्री' की होगी समीक्षा, मुख्य सचिव का आदेश

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मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से सहयोग प्राप्त करने की संभावनाओं पर कार्य किया जाए. राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए ताकि लाभार्थियों को निर्धारित सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकें. सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं समयबद्ध निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि जन कल्याण के कार्यों को पूरी संवेदनशीलता के साथ करना है, इससे लोगों का जीवन बदलेगा.

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