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भोजपुर पुलिस एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, भरत तिवारी की मौत के बाद CM सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला

Bharat Tiwari Encounter: सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि बिलौटी गांव में बुधवार को हुए एनकाउंटर की एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की देखरेख में एक इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियल जांच करने का फैसला किया गया है.

Written ByShailendra
Published: Jun 20, 2026, 11:09 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:12 PM IST
भोजपुर पुलिस एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच, भरत तिवारी की मौत के बाद CM सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला
Image Credit: भोजपुर पुलिस एनकाउंटर की होगी न्यायिक जांच

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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