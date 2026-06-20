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बिहार सरकार ने भोजपुर जिले में हुए पुलिस एनकाउंटर की ज्यूडिशियल जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें भारत भूषण तिवारी मारे गए थे. शाहपुर पुलिस स्टेशन एरिया के बिलौटी गांव के रहने वाले तिवारी को बुधवार को पुलिस ऑपरेशन के दौरान गोली लगी थी. सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि बिलौटी गांव में बुधवार को हुए एनकाउंटर की एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की देखरेख में एक इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियल जांच करने का फैसला किया गया है. उन्होंने कहा कि जांच से घटना के सभी पहलुओं की पूरी निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी जांच सुनिश्चित होगी.
दरअसल, सीएम सम्राट चौधरी ने यह घोषणा बिहार पुलिस की ओर से भोजपुर घटना के संबंध में एक थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के बाद हुई. यह कार्रवाई एक वीडियो के बाद की गई, जिसमें मंगलवार को एक हथियारबंद संदिग्ध को सुरक्षाकर्मियों पर पिस्तौल तानते हुए देखा गया था, जबकि अधिकारियों ने तुरंत जवाब नहीं दिया.
भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में दिनांक 17.06.2026 को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हेतु उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है। न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता एवं…
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) June 20, 2026
पुलिस ने कहा था कि उन्होंने बुधवार को सेल्फ-डिफेंस में और पब्लिक सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए गोली चलाई थी, जब भरत तिवारी ने बिलौटी गांव में ऑपरेशन के दौरान अधिकारियों पर गोली चलाई थी. इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले जाते समय उनकी मौत हो गई. हालांकि, भरत तिवारी के बारे में अलग-अलग बातें सामने आईं. मंगलवार को पुलिस के शुरुआती बयान में उन्हें मानसिक रूप से ठीक नहीं बताया गया. जबकि, उनके परिवार के सदस्यों समेत दूसरों ने कहा कि वह एक पब्लिक एक्टिविस्ट थे, जो रेगुलर तौर पर प्रशासन के सामने लोकल मुद्दे उठाते थे.