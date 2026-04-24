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पहली अग्निपरीक्षा में पास हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा में पारित हुआ विश्वास मत प्रस्ताव

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार (24 अप्रैल) को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया. बहस के बाद, विश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया. इस दौरान सीएम सम्राट ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एक-एक बातों का जवाब दिया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 24, 2026, 01:27 PM IST

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सीएम सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)
सीएम सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया. बहस के बाद ध्वनिमत से विश्वास मत का प्रस्ताव पारित हो गया. इस तरह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी पहली अग्निपरीक्षा में पास हो गए हैं. विधानसभा में शुक्रवार को हुई बहस में सम्राट चौधरी ने जबर्दस्त तेवर दिखाया और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एक-एक बातों का जवाब दिया.

तेजस्वी यादव ने विश्वास मत पर बहस की शुरुआत करते हुए कहा, शायद इस दिन की जरूरत नहीं होती. चुनाव के समय जदयू के लोग नारा लगाते थे 2025 से 30 फिर से नीतीश. इस बार तो इन्होंने नीतीश जी को फिनिश कर दिया. पांच साल में यह पांचवी सरकार गठित हुई है. देश में कही भी ऐसा नहीं देखा गया है. यह आश्चर्य की बात है. ऐसी नौबत बार बार क्यों आती है. सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं. आपने अपना संकल्प पूरा किया. आप तो लालूजी की पाठशाला से हैं. ये मुख्यमंत्री बने हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. इलेक्टेड सीएम को सेलेक्टेड सीएम ने हटाया. आपने जो पगड़ी जहां भी रखी है, उसे संभालकर रखिएगा. विजय सिन्हा जी की उस पर नजर है. भले ही भाजपा का पहला मुख्यमंत्री हो, लेकिन भाजपा और आरएसएस के लोग नहीं पचा पा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'जो अपनी बहन का सम्मान नहीं करता, वो...', सीएम सम्राट चौधरी का तेजस्वी पर सीधा हमला

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बहस का समापन करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एक-एक बातों का जवाब दिया. उन्होंने कहा, कुछ लोगों को लगता है कि हमारी पाठशाला... इस बपौती से बाहर निकलिए. किसी की बपौती नहीं है यह सत्ता. यह बिहारियों की सरकार है. पीएम मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी का आशीर्वाद है, तब यहां बैठा हूं. 1994 में समता पार्टी का निर्माण हुआ. मेरे पिताजी संस्थापक सदस्यों में रहे. लालू यादव जी ने मुझे जेल में डाला. लालू यादव जी ने क्षमा मांगा था कि हमसे गलती हुई. इस सदन में कई बार मैंने कहा, नीतीश जी नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री होते क्या. उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही बनाया. कोई किसी की पाठशाला से नहीं होता. अगर लालू यादव जी का अत्याचार नहीं होता तो मैं यहां नहीं पहुंचता. गलतफहमी में मत रहिए. यह लोकतंत्र है. भाजपा ने मुझे विधायक दल का नेता बनाया. दो बार डिप्टी सीएम बनाया और आज मुख्यमंत्री बनाया.

विश्वास मत पर बहस में भाग लेते हुए डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा, सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने का एक ऐतिहासिक महत्व है. आज एनडीए की दूसरी पीढ़ी बिहार की सत्ता में आई है और इसको भी जनता का विश्वास मिला है. यह कोई मामूली घटना नहीं है. एक गठबंधन को लगातार राज्य की जनता समर्थन देती आ रही हैं. पीढ़ियां बदल रही हैं, लेकिन हमारे गठबंधन के प्रति विश्वास कम नहीं हो रहा है. 

लोजपा रामविलास के नेता राजू तिवारी ने कहा, अभी नेता प्रतिपक्ष पाठशाला की बात कर रहे हैं. आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि उस पाठशाला से आप ही आएंगे, और कोई नहीं आ पाएगा. आप सत्य को स्वीकार कीजिए. लोकतंत्र में बिहार की जनता मालिक है. इतना बड़ा बहुमत मिला है. मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के पदचिह्नों पर चलते हुए बिहार को गौरवशाली बनाएंगे. आप इस गौरवशाली बिहार के साथ क्या किए. आप महिला आरक्षण पर बोल रहे थे. 10 हजार रुपये देने की बात कर रहे थे. महिलाओं को मिल गया तो आपको दर्द होता है. पप्पू यादव की बातों की ओर इशारा करते हुए राजू तिवारी ने कहा, अभी इनके गठबंधन के नेता कितना गंदा बोल रहे हैं महिलाओं के लिए.

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