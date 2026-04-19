CM सम्राट चौधरी का विपक्ष पर बड़ा हमला: बोले- 'महिलाओं के साथ धोखा और अपमान, विपक्षी दलों को देना होगा जवाब'

CM Samrat Choudhary: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विपक्ष पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (महिला आरक्षण बिल) के मुद्दे पर विपक्षी दलों को घेरते हुए इसे महिलाओं के साथ धोखा और अपमान करार दिया. सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि जब भी देश में महिलाओं और पिछड़ों के आरक्षण की बात आई है, कांग्रेस और आरजेडी ने हमेशा उसमें रोड़े अटकाने का काम किया है.

'नारी शक्ति आरक्षण का अपमान और धोखा'

सीएम सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नारी शक्ति आरक्षण का अपमान और धोखा हुआ है. विपक्ष के लोग खुशी मना रहे थे. लालू प्रसाद पहले भी बिल फड़वाने का काम करते थे. अपने घर की बेटी सांसद बन जाए लेकिन दूसरा कोई न बने. राहुल गांधी की बहन सांसद बने, लेकिन उत्तर प्रदेश से कोई दूसरा न बने. अखिलेश यादव की पत्नी सांसद बने, लेकिन सबको यह मौका न मिले. तीन बिल आना था, तीनों का विरोध किया गया. आज विधानसभा में मात्र 29 महिला विधायक है. यह बिल पास हो जाता तो कम से कम 129 विधायक होती.

'इस बात का जवाब देना होगा'

सीएम सम्राट ने कहा कि महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण पंचायती राज और नगर निगम में महिलाओं को दिया गया. बिहार में पचास फीसदी आरक्षण महिलाओं को है, लेकिन 59 फीसदी महिलाएं स्थानीय निकाय में हैं. बिहार में पचास फीसदी आरक्षण महिलाओं को हैं, लेकिन 59 फीसदी महिलाएं स्थानीय निकाय में हैं. 816 में से 272 महिला सांसद बनकर देश में राज करती. देश को बनाने आएं हैं, लगातार हिंदुस्तान की चिंता कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग बाहर की चिंता करते हैं. कांग्रेस, TMC, DMK, समाजवादी पार्टी और RJD को इस बात का जवाब देना होगा.

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कांग्रेस और आरजेडी ने नहीं दिया समर्थन

उन्होंने आगे कहा कि सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जब-जब आरक्षण की बात हुई, सभी ने समर्थन दिया. लेकिन कांग्रेस और आरजेडी ने कभी समर्थन नहीं दिया. आरक्षण नहीं मिले इसके लिए पंडित नेहरू ने अभियान चलाए. कर्पूरी ठाकुर ने जन आरक्षण की बात की तब कैलाशपति मिश्र उनके साथ खड़े रहे. गरीब सवर्णों को भी दस फीसदी आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी. महिलाओं के खिलाफ जो धोखा किया गया है, इसका जवाब मांगा जाएगा. इस देश की गरीब महिला कब सांसद बनेगी, यह पूछा जाएगा. महिला बिल को रोकने का काम यूपीए के लोग ने किया है. नारी शक्ति के ताकत को नरेंद्र मोदी की सरकार देने का काम करेगी.

रिपोर्ट: रजनीश