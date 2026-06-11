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'विकसित भारत के महाअभियान में बिहार की सक्रिय भागीदारी', नीति आयोग की बैठक के बाद सीएम सम्राट चौधरी का पोस्ट

NITI Aayog Meeting: सीएम सम्राट चौधरी ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करना सहकारी संघवाद और विकसित भारत के संकल्प को नई दिशा देने वाला कदम है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 11, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:28 PM IST
'विकसित भारत के महाअभियान में बिहार की सक्रिय भागीदारी', नीति आयोग की बैठक के बाद सीएम सम्राट चौधरी का पोस्ट
Image Credit: नीति आयोग की बैठक के बाद सीएम सम्राट चौधरी का पोस्ट

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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