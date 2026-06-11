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CM Samrat Choudhary Post: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 11 जून, 2026 दिन गुरुवार को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया. बैठक के सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य विषय विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रहा.
उन्होंने लिखा कि विकसित भारत के संकल्प को नई दिशा देने के लिए नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सहभागिता की. सहकारी संघवाद की सशक्त भावना के साथ केंद्र और राज्य मिलकर विकास, नवाचार, रोजगार, आधारभूत संरचना और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं. बिहार भी विकसित भारत के इस महाअभियान में अपनी सक्रिय और सार्थक भूमिका निभाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है.
सीएम सम्राट चौधरी ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करना सहकारी संघवाद और विकसित भारत के संकल्प को नई दिशा देने वाला कदम है. बैठक में देश के समग्र विकास, राज्यों की सक्रिय भागीदारी और साझा प्रगति के रोडमैप पर हुए सार्थक विमर्श से राष्ट्र निर्माण को नई गति मिलेगी. केंद्र और राज्यों के समन्वित प्रयास ही आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मजबूत नींव हैं.