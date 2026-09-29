/मास्टर जी बन गए मुख्यमंत्री: क्लासरूम की कुर्सी पर बैठ सम्राट चौधरी ने समझा बच्चों का भविष्य, बढ़ाया हौसला

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बिहार में स्कूली शिक्षा को लेकर 26 सितंबर 2026 का दिन एक अलग संदेश लेकर आया. पटना के दानापुर स्थित रामजीचक राजकीय मध्य विद्यालय में आयोजित पेरेंट-टीचर मीटिंग (PTM) में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भागीदारी ने यह संकेत दिया कि शिक्षा केवल सरकार, शिक्षक या विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य से जुड़ा एक साझा सामाजिक दायित्व भी है.
किसी मुख्यमंत्री का सीधे स्कूल पहुंचकर अभिभावकों और शिक्षकों के बीच बैठना अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहल है. आमतौर पर PTM को स्कूल और अभिभावकों के बीच संवाद का अवसर माना जाता है, लेकिन स्कूल के क्लासरूम की कुर्सी पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी ने एक बड़ा संदेश दिया है. इससे यह संदेश गया कि बच्चों की पढ़ाई, उनकी उपस्थिति, सीखने की क्षमता, अनुशासन और समग्र विकास जैसे विषय राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में सीधे शामिल हैं.
इस पहल का सकारात्मक प्रभाव अभिभावक-शिक्षक संवाद पर पड़ सकता है. कई बार अभिभावक बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं को विद्यालय तक नहीं पहुंचा पाते और शिक्षक भी बच्चे के घर-परिवार की परिस्थितियों से पूरी तरह परिचित नहीं हो पाते. PTM इस दूरी को कम करने का माध्यम है. मुख्यमंत्री की भागीदारी इस व्यवस्था में अभिभावकों का विश्वास बढ़ाने और उन्हें PTM में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकती है.
दूसरा बड़ा प्रभाव शिक्षकों के मनोबल पर पड़ सकता है. जब राज्य का शीर्ष नेतृत्व सरकारी विद्यालय में पहुंचकर शिक्षकों से सीधे संवाद करता है, तो यह संदेश जाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक और उनके सामने मौजूद चुनौतियां भी शासन की प्राथमिकता हैं. साथ ही इससे विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण, समयबद्ध उपस्थिति और बच्चों के सीखने के परिणामों पर अधिक ध्यान देने की प्रेरणा मिल सकती है.
इस पहल का प्रभाव बच्चों तक पहुंचना भी स्वाभाविक है. जब उन्हें यह महसूस होगा कि सरकार के उच्च स्तर तक उनके स्कूल और पढ़ाई की बात पहुंच रही है, तो उनमें आत्मविश्वास और अपने विद्यालय के प्रति जुड़ाव बढ़ सकता है. खासकर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह संदेश महत्वपूर्ण है कि उनकी शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी किसी अन्य विद्यालय के बच्चे की.
दरअसल, PTM सिर्फ छात्र-छात्राओं का रिपोर्ट कार्ड देखने की बैठक नहीं है. यह बच्चे की पढ़ाई, व्यवहार, रुचि, प्रतिभा और भविष्य की संभावनाओं पर मिलकर विचार करने का मंच है. मुख्यमंत्री का इसमें शामिल होना PTM की उपयोगिता को सामाजिक चर्चा के केंद्र में ला सकता है.
मुख्यमंत्री की यह पहल तब और सार्थक होगी, जब इससे प्रेरणा लेकर राज्य के अधिक से अधिक विद्यालयों में PTM नियमित, सार्थक और परिणामोन्मुख बने. सरकार दिशा दे, शिक्षक नेतृत्व करें और अभिभावक साझेदार बनें, तो बच्चों की शिक्षा वास्तव में जनभागीदारी का अभियान बन सकती है.