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मास्टर जी बन गए मुख्यमंत्री: क्लासरूम की कुर्सी पर बैठ सम्राट चौधरी ने समझा बच्चों का भविष्य, बढ़ाया हौसला

बिहार की राजधानी पटना के दानापुर के रामजीचक मध्य विद्यालय की PTM में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने शिक्षा को लेकर सामाजिक संदेश बड़ा दिया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 29, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 03:29 PM IST
मास्टर जी बन गए मुख्यमंत्री: क्लासरूम की कुर्सी पर बैठ सम्राट चौधरी ने समझा बच्चों का भविष्य, बढ़ाया हौसला
Image Credit: सीएम सम्राट चौधरी दानापुर के रामजीचक मिडिल स्कूल के पीटीएम में पहुंचे (Z News)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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