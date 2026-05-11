'मैंने पुलिस का हाथ खोल दिया, कोई चुनौती देगा तो 48 घंटे में मिलेगा जवाब', सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान

CM Samrat Choudhary: बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने पटना में एक सहयोग पोर्टल लो लॉन्च किया. इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया. अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि मैंने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं, पुलिस को कोई चैलेंज करता है उसको 48 घंटे में पुलिस जवाब देने का काम करेगी. उन्होंने कहा कि मैं जब से पटना आया तब से इस पूरे इलाके से मैं देखता रहा हूं. ये नाल बड़ा नाला बनाकर पूरे इलाके के लिए अभिश्राप था. धन्यवाद देता हूं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके प्रयास से नाला पर सड़क बन गया.

सीएम सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि 31 मार्च 2027 को पटना आइए अध्यक्ष जी सीधा मरीन ड्राइव से जोड़ने का काम बिहार की सरकार करेगी. इस इलाके के लोग काफी परेशान होते थे. यह सड़क बन जाने के बाद पूरा इलाका कमर्शियल होने जा रहा है, बड़े-बड़े मॉल खुलने लगेंगे. पूरी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी. पूरी संरचना के लिए नीतीश कुमार को और नितिन नवीन को धन्यवाद देता हूं.

उन्होंने कहा कि पटना के दोनों तरफ नए शहर बनाना है. पाटलिपुत्र और हरिहर बाबा का जो इलाका है. वहां टाउनशिप बनाने का काम सरकार ने शुरू किया है. पीएम मोदी चाहते हैं देश विकसित हो, नीतीश जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो. दोनों नेता के आशीर्वाद से बिहार समृद्ध होगा और भारत विकसित होगा.

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सीएम ने कहा कि कोई अपराधी हो फर्क नहीं पड़ता किस जाति का है. हमारे लिए मायने रखता है अपराध मुक्त बिहार. उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम आने वाला है उससे पहले नाला की सफाई अच्छे तरीके से हो. मेट्रो का काम भी तेजी से करने का निर्देश दिया गया है. एक महीने के अंदर दीदारगंज से कच्ची दरगाह होते हुए राघोपुर होते हुए हाजीपुर तक सड़क जा रहा है, इसका उद्घाटन करेंगे.

अपने संबोधन में बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सड़क के साथ हवाई मार्ग भी मजबूत किया जा रहा है. गंगा में वाटर मेट्रो अगले एक से 2 महीना में शुरू करेंगे. मैं मुख्य सचिव से कह रहा हूं कि अगले साल पुण्यतिथि के अवसर पर यहां नवीन किशोर सिन्हा जी का एक मूर्ति भी बनाया जाए.

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