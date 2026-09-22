'अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराध किया तो बख्शे नहीं जाएंगे', जमुई मामले पर बोले सीएम सम्राट चौधरी

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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जमुई मामले पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अपराध के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी. सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधी केवल अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती. हमारी नीति कानून का राज और न्याय के साथ विकास की है. अगर कोई अपराधी अपराध करेगा, तो हमारी पुलिस उसे सख्त जवाब देगी. उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज और न्याय के साथ विकास करना सरकार की प्राथमिकता है.
सीएम सम्राट चौधरी के इस बयान का जदयू विधायक अनंत सिंह ने समर्थन किया है. जमुई घटना के मुख्य आरोपी के एनकाउंटर को लेकर अनंत कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह की घटना होती है, तो सरकार जो कार्रवाई कर रही है, वह अच्छी है. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. सरकार को अपराधियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए और जनता को भी पुलिस की मदद करनी चाहिए. आम लोगों को भी अपराधियों के बारे में जानकारी देकर उन्हें पकड़वाने में सहयोग करना चाहिए.
वहीं, जमुई में हुई घटना को लेकर बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि राज्य सरकार अपराध के मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी. उन्होंने कहा कि अपराध करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली या बड़े परिवार से जुड़ा हो, उसे कानून के मुताबिक सजा मिलेगी. उन्होंने बताया कि घटना 19 तारीख की है और प्रशासन को इसकी जानकारी अगले दिन मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की.
मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने आईएएनएस से कहा कि हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है. अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है और प्रशासन अपना काम कर रहा है.
बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने जमुई में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग की. उन्होंने कहा कि इस घटना से पता चलता है कि बिहार में महिलाएं और लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं. पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि बिहार को शर्मिंदा किया जा रहा है और आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार के तहत राज्य गुंडाराज में चला गया है.
रिपोर्ट: आईएनएस के साथ जी बिहार झारखंड