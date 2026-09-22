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'अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराध किया तो बख्शे नहीं जाएंगे', जमुई मामले पर बोले सीएम सम्राट चौधरी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधियों की कोई जाति या धर्म नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और कानून के सामने सब बराबर हैं. सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, पुलिस को चुनौती दी तो बुरा हश्र होगा.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 22, 2026, 10:27 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 10:27 PM IST
'अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराध किया तो बख्शे नहीं जाएंगे', जमुई मामले पर बोले सीएम सम्राट चौधरी
Image Credit: सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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