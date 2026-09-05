/शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अलग यूनिवर्सिटी, वित्त रहित शिक्षकों का बढ़ेगा वेतन: सीएम सम्राट चौधरी

उन्होंने बताया कि 15 जुलाई को विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अगले एक वर्ष में इसे धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार किए जा रहे हैं. आजादी के बाद लंबे समय तक राज्य में डिग्री कॉलेजों की संख्या सीमित रही, लेकिन अब बड़े स्तर पर शैक्षणिक संस्थानों और मॉडल स्कूलों का विकास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 551 मॉडल स्कूल शुरू किए जा चुके हैं और अब करीब 700 मॉडल स्कूल विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. इन स्कूलों में विद्यार्थियों को नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.