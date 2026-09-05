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शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अलग यूनिवर्सिटी, वित्त रहित शिक्षकों का बढ़ेगा वेतन: सीएम सम्राट चौधरी

Bihar News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में निजी विश्वविद्यालयों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े. उन्होंने कहा कि बीएचयू का सेंटर बिहार में खोलने का प्रयास किया जा रहा है और कई नए आईटी सेंटर भी विकसित किए जा रहे हैं.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 05, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:23 PM IST
शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अलग यूनिवर्सिटी, वित्त रहित शिक्षकों का बढ़ेगा वेतन: सीएम सम्राट चौधरी
Image Credit: सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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