CM सम्राट चौधरी के सचिव लोकेश सिंह को आया हार्ट अटैक, काम करते वक्त अचानक जमीन पर गिरे, IGIMS में भर्ती

IAS Lokesh Kumar Singh Heart Attack: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सचिव लोकेश कुमार सिंह को गुरुवार (14 मई) को अचानक से हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उन्हें पटना के IGMS में भर्ती कराया गया है.
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Patna News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सचिव और राज्य के वरिष्ठ IAS अधिकारी लोकेश कुमार सिंह की गुरुवार (14 मई) की शाम को अचानक तबीयत बिगड़ गई. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में कामकाज के दौरान उन्हें अस्वस्थ महसूस हुआ, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) ले जाया गया. बताया जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल लाया गया. उन्हें IGIMS के ICU में भर्ती कराया गया है.
इस बात की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और मंगल पांडेय समेत तमाम नेता उन्हें देखने के लिए IGIMS पहुंचे. अस्पताल में डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर बनाए हुए है और उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार, अब उनकी (लोकेश सिंह) स्थिति स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं. हालांकि, उनका शुगर लेवल कम पाया गया है. उन्हें एहतियात के तौर पर ICU वार्ड में रखा गया है.
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कौन हैं लोकेश कुमार सिंह?
2003 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी लोकेश कुमार सिंह का प्रशासनिक अनुभव करीब 23 वर्षों का है. उन्होंने अपने करियर में बिहार सरकार के कई अहम विभागों और जिलों में जिम्मेदारी संभाली है. पश्चिम चंपारण, मधुबनी, गया, सिवान, सारण और मुंगेर जैसे जिलों में वे जिलाधिकारी के तौर पर काम कर चुके हैं. डीएम रहते हुए उन्होंने सीधे जनता के बीच जाकर समस्याओं के समाधान पर जोर दिया. स्वास्थ्य विभाग में सचिव रहते हुए कोरोना महामारी के दौरान उनकी भूमिका काफी अहम मानी गई थी.