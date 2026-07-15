/CM सम्राट ने बिहार के 211 नए डिग्री कॉलेज का शुभारंभ किया, भागलपुर में एक और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया

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भागलपुर के गोराडीह प्रखंड काशील गांव से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के 211 प्रखंडों में नए राजकीय डिग्री कॉलेज की शुरुआत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आजादी के बाद सबसे बड़ा कदम है. इन डिग्री कॉलेजों की लगातार मॉनिटरिंग होगी. उन्होंने कहा हमारा इतिहास काफी प्राचीन और गौरवशाली है. हम दुनिया के लोगों को संदेश देते थे. आज से लगभग 4000 वर्ष पहले विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना बिहार में हई थी. आज मैं जिला प्रशासन को और मेरे पूरे शिक्षा विभाग के टीम को बधाई देता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के सपने को साकार करने का काम किया है. इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिहार आए थे, उन्होंने कहा था कि नालंदा का सपना तो सरकार हो गया, अब विक्रमशिला का सपना साकार करो. आज वह आप लोगों ने रख दिया. अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरी बिहार सरकार मिलकर आपको आश्वस्त करते हैं कि अगले 1 साल में नई जगह पर विक्रमशिला स्थापित करने का काम हम लोग शुरू करने का काम करें. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस दौरान बिहार के बहुप्रतीक्षित विक्रमशीला ब्रिज को लेकर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि 30 नवंबर 2026 से विक्रमशीला ब्रिज का परिचालन पूरी तरह आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा. लंबे समय से मरम्मत कार्य के कारण प्रभावित इस पुल के चालू होने से भागलपुर समेत सीमांचल के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जब विक्रमशीला ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ था, तब भागलपुर, नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया और आसपास के जिलों के लोगों को आवाजाही में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. रोजाना हजारों वाहन इस पुल से गुजरते हैं और इसके प्रभावित होने से आम लोगों के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई थीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने सहयोग कार्यक्रम चलाया. पूरे बिहार से 6 लाख लोगों ने आवेदन किया. साढ़े 5 लाख लोगों के आवेदन पर काम हो चुका है. 10 दिन में पूरे बिहार में साढ़े 11 हजार लोगों को नोटिस देना पड़ा. दूसरा नोटिस पाने वाले अफसर 300 हो गए. तीसरा नोटिस लेने वाले अफसर सिर्फ 4 हैं. कोई अफसर हमारा नोटिस नहीं लेना चाहता है. पटना में मेरे सहयोग शिविर में 129 आवेदन आए थे. 100 लोगों से मैं मिला. सभी के आवेदन का मैंने वहीं हल निकाला.
साइबर क्राइम पर मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराधियों पर पैनी नजर है. साइबर अपराधी लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं. खाते हैक कर रहे हैं. फेसबुक के जरिए फ्रॉड कर रहे हैं. ऐसे लोगों की लिस्ट बन रही है. किसी को भी नहीं छोड़ेंगे. सभी को भागलपुर की जेल में बंद करने का काम करेंगे. सम्राट चौधरी ने कहा की अस्पतालों में रेफर बंद करना होगा 15 अगस्त से हमने तय किया है. भागलपुर मेडिकल कॉलेज, अनुमंडल अस्पताल, बांका, मुंगेर के अस्पतालों में ही इलाज होगा. अनुमंडल में इलाज ना हो तो जिले में भेजिए. इससे ऊपर बिना गंभीर बीमारी के किसी ने भेजा तो सिविल सर्जन पर एक्शन लेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वह जब जाएं तो उन लोगों के पास पहुंचे, जो गरीब हैं.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भागलपुर में AI और कंप्यूटर साइंड के लिए एक और कॉलेज खोलेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं. भागलपुर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जमीन ट्रांसफर किए जा रहे हैं. भागलपुर में एक और विश्वविद्यालय बनेगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस का भागलपुर की धरती के लिए रास्ता खोलेगा. भागलपुर लगातार बढ़ रहा है.