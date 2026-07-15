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CM सम्राट ने बिहार के 211 नए डिग्री कॉलेज का शुभारंभ किया, भागलपुर में एक और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया

Bhagalpur News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के 211 प्रखंडों में नए राजकीय डिग्री कॉलेज की शुरुआत की. इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भागलपुर में AI और कंप्यूटर साइंड के लिए एक और कॉलेज खोलेंगे.

Written ByRupendra Kumar SrivastavaEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 15, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:16 PM IST
CM सम्राट ने बिहार के 211 नए डिग्री कॉलेज का शुभारंभ किया, भागलपुर में एक और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया
Image Credit: CM सम्राट ने बिहार के 211 नए डिग्री कॉलेज का शुभारंभ किया, भागलपुर में एक और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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