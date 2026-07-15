/CM सम्राट ने बिहार के 211 नए डिग्री कॉलेज का शुभारंभ किया, भागलपुर में एक और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जब विक्रमशीला ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ था, तब भागलपुर, नवगछिया, कटिहार, पूर्णिया और आसपास के जिलों के लोगों को आवाजाही में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. रोजाना हजारों वाहन इस पुल से गुजरते हैं और इसके प्रभावित होने से आम लोगों के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई थीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने सहयोग कार्यक्रम चलाया. पूरे बिहार से 6 लाख लोगों ने आवेदन किया. साढ़े 5 लाख लोगों के आवेदन पर काम हो चुका है. 10 दिन में पूरे बिहार में साढ़े 11 हजार लोगों को नोटिस देना पड़ा. दूसरा नोटिस पाने वाले अफसर 300 हो गए. तीसरा नोटिस लेने वाले अफसर सिर्फ 4 हैं. कोई अफसर हमारा नोटिस नहीं लेना चाहता है. पटना में मेरे सहयोग शिविर में 129 आवेदन आए थे. 100 लोगों से मैं मिला. सभी के आवेदन का मैंने वहीं हल निकाला.