/नवनियुक्त असिटेंट प्रोफेसरों को CM सम्राट ने दिए टिप्स, बोले- घबराएं नहीं, ईमानदारी से करें अपना काम

मुख्यमंत्री ने बिहार की अर्थव्यवस्था में हुए बदलाव का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों ने राज्य में 1.36 लाख करोड़ रुपये का बाजार खड़ा किया है और बिहार की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है. उन्होंने आर्थिक विकास का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है. राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में 21 प्रतिशत से अधिक राशि खर्च कर रही है और 211 डिग्री कॉलेजों को मजबूत किया जा रहा है. साथ ही, बाढ़ और सूखे की समस्या के स्थायी समाधान के लिए गंगा, कोसी और सोन की जल व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार जब विकास की रफ्तार पकड़ेगा तो देश और दुनिया की बातचीत में बिहार फिर प्रमुखता से आएगा. उन्होंने शिक्षकों से बिहार के भविष्य को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाने की अपील की.