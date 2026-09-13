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नवनियुक्त असिटेंट प्रोफेसरों को CM सम्राट ने दिए टिप्स, बोले- घबराएं नहीं, ईमानदारी से करें अपना काम

Samrat Chaudhary: पटना के बापू सभागार में 211 नवसृजित डिग्री कॉलेजों के 2,251 नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए ओरियंटेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षकों को बधाई देते हुए ग्रामीण और प्रखंड स्तर के कॉलेजों में ईमानदारी से काम करने की अपील की.

Written ByShivam RajEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 13, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 03:21 PM IST
नवनियुक्त असिटेंट प्रोफेसरों को CM सम्राट ने दिए टिप्स, बोले- घबराएं नहीं, ईमानदारी से करें अपना काम
Image Credit: सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री बिहार

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Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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