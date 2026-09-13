/नवनियुक्त असिटेंट प्रोफेसरों को CM सम्राट ने दिए टिप्स, बोले- घबराएं नहीं, ईमानदारी से करें अपना काम

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Samrat Chaudhary: पटना के बापू सभागार में राज्य के नवसृजित 211 डिग्री कॉलेजों में नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों के लिए ओरियंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2,251 नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों को बधाई देते हुए उनकी नियुक्ति को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने शिक्षकों से ग्रामीण और प्रखंड स्तर के कॉलेजों में पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करने की अपील की.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पोस्टिंग को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है. नए कॉलेजों के जरिए छात्रों को अपने घर के आसपास ही बेहतर उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि आज भी बिहार के 8 से 10 लाख बच्चे उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं. सरकार का प्रयास है कि बिहार में ही बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था तैयार की जाए, ताकि छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरूरत कम हो. उन्होंने कॉलेजों में कम से कम 75 प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया.
सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य में 700 जगहों पर मॉडल स्कूल की व्यवस्था शुरू की गई है और इनमें लाइव क्लास की सुविधा भी शुरू की जाएगी. साथ ही, बिहार के शिक्षकों को दुनिया के बेहतर शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ने की तैयारी है. इसके लिए 10 अच्छे संस्थानों को चिन्हित कर 100 लोगों को एक महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजने की योजना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी और क्वांटिटी, दोनों पर जोर देना होगा. बिहार के भविष्य को शिक्षक तय करेंगे. उन्होंने नवनियुक्त प्राध्यापकों से कॉलेजों में ईमानदारी से काम करने और शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाई देने की अपील की.
मुख्यमंत्री ने बिहार की अर्थव्यवस्था में हुए बदलाव का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों ने राज्य में 1.36 लाख करोड़ रुपये का बाजार खड़ा किया है और बिहार की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है. उन्होंने आर्थिक विकास का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है. राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में 21 प्रतिशत से अधिक राशि खर्च कर रही है और 211 डिग्री कॉलेजों को मजबूत किया जा रहा है. साथ ही, बाढ़ और सूखे की समस्या के स्थायी समाधान के लिए गंगा, कोसी और सोन की जल व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार जब विकास की रफ्तार पकड़ेगा तो देश और दुनिया की बातचीत में बिहार फिर प्रमुखता से आएगा. उन्होंने शिक्षकों से बिहार के भविष्य को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाने की अपील की.