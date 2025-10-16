कांग्रेस-राजद ने बिहार को भाई-भतीजावाद और अपराध में बदल दिया : सीएम योगी

CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को आधिकारिक रूप से बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में उतर गए. दानापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और राजद पर जुबानी हमला किया. विशाल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का हवाला दिया. वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर राज्य में जंगल राज और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार का न सिर्फ एक रिश्ता है, बल्कि एक साझा विरासत भी है. एक आत्मा, एक संस्कृति और एक संकल्प का बंधन. यह बंधन भगवान राम और माता जानकी के बंधन जितना ही अटूट है.

योगी आदित्यनाथ ने लोगों को बिहार के राजनीतिक अतीत की याद दिलाते हुए कहा कि 1990 से 2005 तक राज्य जंगल राज से ग्रस्त था, जहां ज्ञान और अध्यात्म की जगह भाई-भतीजावाद और अपराध ने ले ली थी. उन लोगों (कांग्रेस और राजद) ने बिहार की ज्ञान की आध्यात्मिक भूमि को भाई-भतीजावाद और अपराध की भूमि में बदल दिया, जिससे हमारे युवाओं के लिए पहचान का संकट पैदा हो गया.सीएम योगी ने कहा कि बिहार को उस कलंक से मुक्त करने के लिए एनडीए सरकार ने 20 साल तक काम किया है. आज डबल इंजन वाली सरकार प्रभावी विकास के लिए काम कर रही है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक पर निशाना साधा. उन्होंने उन पर चुनावों में धांधली करने और बिहार के विकास को बाधित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार पारदर्शी मतदान का समर्थन करती है, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी कहते हैं कि धांधली होनी चाहिए. क्या उन्हें चुनावों में धांधली करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या विदेशी घुसपैठियों को यहां आकर दलितों, गरीबों और बिहार के नागरिकों के अधिकारों पर डाका डालने की इजाजत दी जानी चाहिए?

उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश ने माफिया राज का सफाया कर दिया है और बिहार में भी ऐसा ही शासन जारी रहना चाहिए. उन्होंने मतदाताओं से बिहार में एनडीए की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया पहले ही नरक में जा चुके हैं. हमने उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली है और गरीबों के लिए घर बनाना शुरू कर दिया है. दानापुर रैली के बाद, योगी आदित्यनाथ ने सहरसा में एक और सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्ष पर हमला तेज किया.

उन्होंने कहा कि गरीबों का कल्याण कांग्रेस या राजद के एजेंडे में कभी नहीं रहा. परिवार कल्याण ही उनका एकमात्र एजेंडा था. जब कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश की, तो बिहार ही उठ खड़ा हुआ. आज राजद ने खुद को उसी कांग्रेस के हाथों गिरवी रख दिया है. वे जयप्रकाश नारायण के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं.

इनपुट: आईएएनएस

