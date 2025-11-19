Rohini Acharya: रोहिणी आचार्य के अपमान का बदला लेंगे CM योगी! यूपी पुलिस से मांगी रमीज खान की क्राइम कुंडली

CM Yogi Will Be Action On Rameez Khan: राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया है. सोशल मीडिया पर एक करके कहा कि संजय यादव और रमीज ने उन्हें ऐसा करने को बोला है. लालू-राबड़ी आवास छोड़ते समय रोहिणी काफी भावुक थीं. इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्हें चप्पलों से पीटा गया. रोहिणी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया. एनडीए नेताओं का कहना है कि लालू यादव जब अपनी बेटी को अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रख सके, तो वे बिहार को कैसे संभालते. बेटी के इस अपमान पर राजद अध्यक्ष लालू यादव भले ही खामोश हों, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोहिणी आचार्य के अपमान का बदला लेने की ठान ली है. उन्होंने यूपी पुलिस से रमीज की पूरी क्राइम कुंडली मांगी है.

दरअसल, रोहिणी ने जिस रमीज का जिक्र किया, वह यूपी का रहने वाला है और सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद है. रमीज नेमत पर बलरामपुर के तुलसीपुर और कौशाम्बी के कोखराज थाने में हत्या, गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं. उस पर बलरामपुर की तुलसीपुर नगर पंचायत के चेयरमैन फिरोज पप्पू की गोली मारकर हत्या का आरोप है. इस मामले में वह अभी तक जेल में था और पिछले साल ही जमानत पर बाहर आया था. इस हत्याकांड में रमीज के ससुर रिजवान जहीर अभी भी जेल में बंद है.

तेजस्वी यादव के साथ संजय यादव और रमीज की दोस्ती क्रिकेट खेलने के दौरान से है. संजय यादव अब राजद के राज्यसभा सांसद बन चुके हैं. वहीं रमीज भी जेल से निकलने के बाद तेजस्वी की कोर टीम में शामिल हो गया था. लालू परिवार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, बिहार विधानसभा चुनाव में संजय यादव और रमीज के सुझाव से ही टिकट बांटे गए थे. अब चुनाव में शर्मनाक हार पर जब रोहिणी ने उनपर सवाल उठाए तो विवाद हो गया. रोहिणी का काफी अपमान करके घर से निकाल दिया गया. रोहिणी के इस अपमान का बदला अब सीएम योगी लेने वाले हैं. उन्होंने रमीज की क्राइम कुंडली मंगवा ली है और जल्द ही उस पर कोई बड़ा एक्शन भी देखने को मिल सकता है.