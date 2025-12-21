कोडीन कफ सिरप मामले में जदयू नेता राजीव रंजन बोले, 'बिना तथ्यों के आरोप लगाने की आदत पड़ चुकी है'

Bihar News: JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने एक के बाद एक कई अहम मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के कोडीन कफ सिरप मामले पर दिए गए बयान पर राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि सपा को बिना तथ्यों के आरोप लगाने की आदत पड़ चुकी है. राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि सपा लोकसभा चुनाव में जिस बड़ी जीत का दावा कर रही है, उसकी परतें अब 2027 के चुनाव से पहले खुलने लगी हैं. सपा एक बड़ी राजनीतिक पराजय के कगार पर खड़ी है, इसी वजह से वह निराधार आरोप लगा रही है.

अखिलेश यादव ने शनिवार को कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का जवाब दिया. सपा प्रमुख ने इसका जवाब शायरी से दिया. उन्होंने कहा कि अपना चेहरा न पोंछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़ कर रख दिया. सपा प्रमुख ने दावा किया कि कोडीन युक्त कफ सिरप का अवैध कारोबार वाराणसी से फैला हुआ है और इसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए में है. अगर सरकार सच में माफिया के खिलाफ है, तो जिन-जिन लोगों की तस्वीरें मेरे साथ दिखाई जा रही हैं, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए. अगर तस्वीर में जो दिख रहा है, वो सपाई है, तो उन सभी के यहां बुलडोजर चलवाएं.

तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष बोम्मा महेश कुमार गौड़ के बयान पर भी जदयू नेता ने प्रतिक्रिया दी. राजीव रंजन ने सवाल उठाया कि कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को केवल गांधी और नेहरू तक ही क्यों सीमित कर देती है. कांग्रेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महान नेताओं के बलिदान, संघर्ष और योगदान को क्यों भूल जाती है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद अपने ही इतिहास को मिटाने पर आमादा है. बिहार में आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन के मामले पर बोलते हुए जेडीयू प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अब तक ड्यूटी ज्वाइन करने से इनकार नहीं किया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि नुसरत परवीन जल्द ही अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगी.

बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं में अब कुछ समझदारी आती है, तो यह अच्छी बात होगी. उन्होंने जी-23 का जिक्र करते हुए कहा कि उसके गठन के बाद कई वरिष्ठ नेता धीरे-धीरे पार्टी की मुख्यधारा से अलग होते चले गए और आज उनमें से कई कांग्रेस में भी नहीं हैं. खेल जगत से जुड़ी एक सकारात्मक खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज और 2026 टी-20 विश्व कप के लिए ईशान किशन की भारतीय टीम में वापसी बिहार के लिए खुशी का पल है. उन्होंने कहा कि इससे बिहार के खेल प्रेमियों और आम लोगों में नई उम्मीद और उत्साह पैदा हुआ है.

-आईएएनएस