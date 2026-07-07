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रंग तय करेंगे नेताजी की पार्टी! बीजेपी का घर भगवा, जदयू-राजद का बंगला हरा... छिड़ी सियासी जंग

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में नेताओं के आवास के रंग को लेकर मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने महसूस किया है कि केवल रंग बदलने से चीजें ठीक नहीं होतीं, विचार भी बदलने होते हैं.

Written ByRupendra Kumar SrivastavaEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 07, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:40 PM IST
रंग तय करेंगे नेताजी की पार्टी! बीजेपी का घर भगवा, जदयू-राजद का बंगला हरा... छिड़ी सियासी जंग
Image Credit: बिहार राजनीति (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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