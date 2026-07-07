/रंग तय करेंगे नेताजी की पार्टी! बीजेपी का घर भगवा, जदयू-राजद का बंगला हरा... छिड़ी सियासी जंग

बिहार में इन दिनों एक नया राजनीतिक ट्रेंड देखने को मिल रहा है. यहां चुने हुए प्रतिनिधियों के सरकारी आवासों का रंग ही उनकी राजनीतिक पार्टी की पहचान बता रहा है. अब किसी नेता की पार्टी जानने के लिए आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है. बस उनके घर और नेमप्लेट के रंग पर एक नजर डालने से ही सब स्पष्ट हो जाता है. इस नए ट्रेंड के तहत बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों के आवास और नेमप्लेट भगवा रंग में रंगे हैं, जबकि जेडीयू (JDU) और आरजेडी (RJD) के नेताओं के आवास हरे रंग के हैं.