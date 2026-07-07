/रंग तय करेंगे नेताजी की पार्टी! बीजेपी का घर भगवा, जदयू-राजद का बंगला हरा... छिड़ी सियासी जंग

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बिहार में इन दिनों एक नया राजनीतिक ट्रेंड देखने को मिल रहा है. यहां चुने हुए प्रतिनिधियों के सरकारी आवासों का रंग ही उनकी राजनीतिक पार्टी की पहचान बता रहा है. अब किसी नेता की पार्टी जानने के लिए आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है. बस उनके घर और नेमप्लेट के रंग पर एक नजर डालने से ही सब स्पष्ट हो जाता है. इस नए ट्रेंड के तहत बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों के आवास और नेमप्लेट भगवा रंग में रंगे हैं, जबकि जेडीयू (JDU) और आरजेडी (RJD) के नेताओं के आवास हरे रंग के हैं.
उदाहरण के तौर पर, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का पहले वाला आवास (10 सर्कुलर रोड) हरे रंग का था और अब उन्हें जो नया आवास आवंटित किया गया है, उसका रंग भी हरा ही रखा गया है. इसी तरह बिहार सरकार की मंत्री श्रेयसी सिंह, विजय सिन्हा, पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी (बीजेपी), जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री शीला कुमारी मंडल और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सहित कई अन्य विधायकों और मंत्रियों के आवास और नेमप्लेट उनकी पार्टी के झंडे के रंग में रंगे गए हैं. इस नए ट्रेंड को लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.
बीजेपी कोटे से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने महसूस किया है कि केवल रंग बदलने से चीजें ठीक नहीं होतीं, विचार भी बदलने होते हैं. अगर विचार अच्छे होंगे, तो रंग भी अच्छे लगेंगे. बीजेपी का केसरिया रंग समृद्धि का प्रतीक है और हमारी विचारधारा भी वैसी ही है. हम अपने रंग और विचारधारा को लेकर सजग रहते हैं ताकि कोई उंगली ना उठाए. यह हमारा गौरव है, हम भगवा वाले हैं और भगवा वाले ही रहेंगे.
JDU प्रवक्ता हिमराज राम ने इसे महज एक ट्रेंड मानने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि नेता किस पार्टी से ताल्लुक रखता है और जन सरोकार के मुद्दों पर उसकी क्या भूमिका है, यह अधिक मायने रखता है. एनडीए सरकार ने हमेशा अच्छा काम किया है. एक कहावत है- 'मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा'. रंग कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? दिल में जनता के लिए जगह होनी चाहिए और मंशा बिहार के लिए काम करने की होनी चाहिए, न कि खजाना लूटकर तिजोरी भरने की.
RJD प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि नई सरकार में यह एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जिस पार्टी का जो रंग है, उनके विधायकों के मकान उसी रंग में रंगे जा रहे हैं. जेडीयू, आरजेडी और मुख्यमंत्री आवास (1 अणे मार्ग) सभी हरे रंग के हैं, जबकि आरएसएस और बीजेपी के लोग अपने आवास भगवा कर रहे हैं. सच यह है कि हरा रंग हरियाली, हमारी धरती और किसानों की समृद्धि का प्रतीक है. पूरा देश और राष्ट्रीय जनता दल यही चाहता है कि बिहार हरियाली में तब्दील हो.