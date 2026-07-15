बाबा रामदेव की मुसीबत बढ़ीं, 'मुसलमानों' से जुड़े बयान पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज

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योग गुरु बाबा रामदेव के 'हिंदू राष्ट्र' वाले बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. इस मामले में मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है. हक-ए-हिन्दुस्तान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तमन्ना हाशमी ने कोर्ट में परिवाद दायर करते हुए धार्मिक भावनाएं आहत होने का दावा किया है. तमन्ना हाशमी का कहना है कि बाबा रामदेव की ओर से 'हिंदू राष्ट्र' और 'मुसलमान' पर दिए गए बयान से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. इतना ही नहीं तमन्ना हाशमी ने बाबा रामदेव के बयान से समाज में धार्मिक उन्माद फैलने की आशंका जताई है.
तमन्ना हाशमी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 212 के तहत कोर्ट में परिवाद दायर किया है. उन्होंने अदालत से बाबा रामदेव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 299 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई किए जाने की अपील की है. वहीं, न्यायालय ने उनके परिवाद को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की है.
बता दें कि एक कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने हिंदू राष्ट्र पर बोलते हुए कहा था कि हम सबके पूर्वज सनातनी हिंदू आर्यवैदिक थे. कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुसलमान कहां जाएंगे? मैं कहता हूं कि अपने पूर्वजों की परंपराओं को अपनाइए. दाढ़ी रखिए या मत रखिए, कोई भी पहनावा अपनाइए, लेकिन अपने पूर्वजों जैसा चरित्र रखिए. हिंदुस्तान में मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कोई खतरा नहीं है.
वहीं, जब उनके बयान पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा कि उनके बयान का उद्देश्य किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि देश में एकता, समरसता और साझा सांस्कृतिक विरासत का संदेश देना है. उन्होंने कहा कि भारत के अधिकांश मुसलमान खुद को कन्वर्टेड मानते हैं, इसलिए उनके पूर्वज भी इसी भूमि की सनातन परंपरा से जुड़े रहे हैं.