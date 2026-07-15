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बाबा रामदेव की मुसीबत बढ़ीं, 'मुसलमानों' से जुड़े बयान पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज

Case Against Baba Ramdev: हक-ए-हिन्दुस्तान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तमन्ना हाशमी ने मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में बाबा रामदेव के खिलाफ परिवाद दायर किया है. परिवादी ने धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 15, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:05 PM IST
बाबा रामदेव की मुसीबत बढ़ीं, 'मुसलमानों' से जुड़े बयान पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज
Image Credit: मुजफ्फरपुर कोर्ट में बाबा रामदेव के खिलाफ परिवाद दायर (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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