...तो महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर फंसा था पेंच, आज साझा प्रेस कांफ्रेंस में हो सकता है ऐलान

महागठबंधन में 13 सीटों पर जो पेंच फंसा था, वह सीट शेयरिंग को लेकर नहीं था. दरअसल, कांग्रेस मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और लालू और उनके बेटे तेजस्वी यादव हर हाल में कांग्रेस को ऐसा करने के लिए बाध्य कर रहे थे. अंत तक कांग्रेस नहीं मानी तो राजद ने 13 सीटों पर पेंच फंसा दिया. ये 13 सीटें ऐसी थीं कि कहीं कांग्रेस और राजद आमने सामने आ गए तो कहीं कांग्रेस और सीपीआई और कहीं पर तो राजद और वीआईपी. मीडिया में मामला उछला तो कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत के रूप में अपना दूत बुधवार को पटना भेजा. राजद सूत्रों की मानें तो अशोक गहलोत, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत में कांग्रेस अब मुख्यमंत्री के चेहरे पर सहमत हो गई है. कांग्रेस ने मान लिया है कि मतदान से पहले चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे. गुरुवार को साझा प्रेस कांफ्रेंस में इस बात का अधिकारिक तौर पर ऐलान हो सकता है.

बिहार चुनाव की अपडेट खबरें यहां पढ़ें

दरअसल, महागठबंधन में राजद की ओर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं. वाम दल उनके नाम पर राजी थे. वीआईपी को भी कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने पेंच फंसा रखा था. बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावुरु को यह स्वीकार्य नहीं था कि तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा माना जाए. बताया जाता है कि अल्लावुरु ने आलाकमान को भी अपने तर्कों से संतुष्ट कर रखा था कि मतगणना के बाद आए परिणामों के बाद ही तेजस्वी यादव के नाम पर एकजुटता दिखाई जाए. उधर, आलाकमान ने भी कृष्णा अल्लावुरु को पूरी छूट दे रखी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

इधर, बिहार कांग्रेस में राजद समर्थक कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया और गुरुवार को सदाकत आश्रम में धरना आयोजित करने का ऐलान कर दिया गया. ऐसे लोगों का मानना था कि महागठबंधन में जो कुछ भी गड़बड़ हुआ है, उसके जिम्मेदार कृष्णा अल्लावुरु हैं और उन्हें हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे. अगर ऐसा होता तो यह बिहार कांग्रेस के लिए मिट्टी पलीद होने जैसा होता. इसलिए आनन फानन में दिल्ली से कांग्रेस आलाकमान के दूत के रूप में अशोक गहलोत को भेजा गया और उन्होंने राजद आलाकमान से बातचीत में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगा दी है.

कुल मिलाकर देखें तो महागठबंधन अभी सत्तारूढ़ एनडीए के बदले खुद से लड़ता दिख रहा है. मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर राजद और कांग्रेस में आपसी अदावत देखी गई और इसका नुकसान 13 सीटों पर आपस में ही उम्मीदवार खड़े करने के रूप में सामने आया. अब चूंकि नाम वापसी की आखिरी तारीख निकल चुकी है तो चाहकर भी राजद, कांग्रेस, वामदल और वीआईपी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान से बाहर नहीं निकाल सकते. ऐसे में इन सीटों पर सत्तारूढ़ एनडीए विरोधी वोटों में बंटवारा हो सकता है और इससे महागठबंधन को नुकसान हो सकता है. इसके अलावा, महागठबंधन में आपस में ही रार का संदेश पूरे बिहार में गया, वो अलग से.

खैर, देर आए दुरुस्त आए की कहावत को चरितार्थ करते हुए महागठबंधन अगर चुनाव में पूरी मुस्तैदी से उतरता है तो 13 सीटों के अलावा बाकी सीटों पर वह एनडीए को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है, इसमें कोई दोराय नहीं होनी चाहिए. लेकिन मनोज झा ने रहीम का जो दोहा एक्स पर पोस्ट किया था, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि गठबंधन में गांठ तो पड़ ही चुकी है और एनडीए इस गांठ को और उलझाने की पूरी कोशिश करेगा.