केंद्र सरकार पर कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा- आर्थिक हथकंडा अपना कर किया जा रहा परेशान, ताकि गठबंधन टूट सके

कांग्रेस के बड़े नेता बंधु तिर्की ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की सरकार आर्थिक हथकंडा अपना कर हमें परेशान कर रही है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार झारखंड पर आर्थिक दबाव बनाना चाहती है ताकि गठबंधन टूट जाये.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 06, 2025, 02:25 PM IST

Congress Allegations on Central Government​: झारखंड में एक बार फिर बकाया पर सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस के बड़े नेता बंधु तिर्की ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार षड्यंत्र के तहत झारखंड पर आर्थिक दबाव बनाना चाहती है ताकि गठबंधन टूटे. कांग्रेस के इस आरोप के बाद झारखंड की राजनीति तेज हो गई है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है.

उन्होंने कहा कि दो तिहाई बहुमत से झारखंड में सरकार बनी है लेकिन यहां पर सरकार को आर्थिक तौर पर मदद नहीं किया जा रहा है. केंद्र सरकार आर्थिक हमला कर रही है जो लोकतंत्र के लिए घातक है. वह चाहती है कि सरकार यहां से टूटे और हम उनके झांसे में आए. प्रचंड बहुमत से यह सरकार बनी है. आदिवासी सुरक्षित सीटों में से सिर्फ एक बीजेपी को मिला है. केंद्र की सरकार आर्थिक हथकंडा अपना कर हमें परेशान कर रही है.

यह भी पढ़ें: CM हेमंत सोरेन MP-MLA कोर्ट में पेश, 7-7 हजार के भरे बेल बॉन्ड, जानिए पूरा केस

इधर कांग्रेस के इस आरोप को सत्ताधारी दल राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी समर्थन किया है. राजद कोटे से मंत्री संजय प्रसाद ने कहा कि महागठबंधन टूटेगा या मजबूत होगा, यह हमारा निर्णय है. लेकिन यह आरोप सच है, क्योंकि केंद्र हमारे साथ दोहरी नीति कर रहा है. जहां-जहां बीजेपी की सरकार है, वहां केंद्र का दिल खुला है लेकिन झारखंड में यह लोग कुछ नहीं करने दे रहे हैं. संजय यादव ने कहा कि हम तो भीख नहीं मांग रहे हैं यह हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए. हमारी रॉयल्टी को तो हमें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. केंद्र का उद्देश्य नहीं है कि राज्य आगे बढ़े. अगर झारखंड डेवलप करता जाएगा तो उन्हें लगता है कि वह झारखंड को अपने हाथ में नहीं ले सकेंगे. अगर केंद्रीय सोचती है कि प्रेशर देकर झारखंड को ले लेंगे तो ऐसा मुनासिब नहीं.

मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने भी केंद्र के पास झारखंड के बकाए को लेकर कहा की हमारे यहां वित्तीय व्यवस्था पर सीधे तौर पर असर पड़ा है. हमारे विभागों में फंड नहीं है. हमारे राज्य का अधिकार है कि हमें केंद्रांश मिले. केंद्र हम पर एहसान नहीं करेगी यह हमारा हक है. लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है. पेयजल स्वच्छता विभाग का 6500 करोड़ रुपए बकाया है. केंद्र के कई लोगों से मुलाकात हुई है लेकिन अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ.

रिपोर्ट: कामरान जलीली

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

