शाहरुख खान की वजह बिहार में सियासी घमासान, कांग्रेस-बीजेपी में छिड़ी जुबानी जंग

Bihar Politics: बिहार में इस साल चुनाव होने वाला है. इससे पहले राज्य में कांग्रेस-बीजेपी आमने सामने आ गई. कांग्रेस के नेता इस अवॉर्ड को मुस्लिम वोटरों को रिझाने का हथकंडा बता रहे हैं. कांग्रेस नेता भाई जगताप ने शाहरुख खान को मिले सम्मान पर सवाल उठाया. हालांकि, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार धर्म आधारित राजनीति नहीं करती है. चलिए जानते हैं कि शाहरुख खान पर सियासत क्यों हो रही है?

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता वोट के राजनीति के लिए होता है, कांग्रेस किसी को भी यूज एंड थ्रो करती है. भारतीय जनता पार्टी और सरकार प्रतिभा का सम्मान करती है. उन्होंने कहा कि शाहरुख खान की प्रतिभा का सम्मान किया गया है, लेकिन कांग्रेस नेता ने जो बयान दिए हैं, उससे ये साबित होता है की वो शाहरुख खान को कलाकार नहीं, एक मुस्लिम समझते हैं, उनके धर्म का इस्तेमाल करते है. कांग्रेस और उस नेता को देश के मुस्लिम और कलाकारों से माफी मांगनी चाहिए.

जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि शाहरुख खान कलाकार हैं, अगर उनको चुनाव को देखकर अवार्ड मिल रहा है तो किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो, अगर ऐसा बोला जा रहा है तब तो तेजस्वी को 13 साल में ही पुरस्कार मिला था. इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए. ऐसे तो कल बोला जाएगा की जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न भी मिला तो चुनाव के लिए मिला.

राजद प्रवक्ता अरुण यादव ने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार देश के सेक्युलर ताने बाने को तहस नहस करने पर तुली हुई है. ये किसी से छिपा नहीं है, जानता अच्छे से जानती है कि केंद्र सरकार किसी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित करती है तो उसके पीछे इनका राजनीतिक स्वार्थ रहता है.

रिपोर्ट: निषेद कुमार

