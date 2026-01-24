Bihar Politics: क्या बिहार में टूट जाएगा कांग्रेस-RJD गठबंधन? राहुल संग बैठक में कांग्रेसियों ने तेजस्वी को बताया असली 'विलेन'!

Will Congress-RJD Alliance Break: बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार को लेकर सिर-फुटौव्वल का दौर अभी तक जारी है. इस बीच बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट की चर्चाओं ने तूल पकड़ा तो कांग्रेस आलाकमान सतर्क हो गया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने सभी 6 विधायकों के साथ-साथ प्रदेश के बड़े नेताओं से मुलाकात की. इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे. इस मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी में टूट का संकट तो फिलहाल के लिए टल गया, लेकिन अब महागठबंधन पर खतरे के बादल मंडराने लगे.

सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश के नेताओं ने आलाकमान से प्रदेश कमेटी का गठन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि लंबे समय से प्रदेश की कमेटी नहीं है. इसे तुरंत बनाना चाहिए. संगठन की कमजोरी की वजह से ही पार्टी को इतना नुकसान हुआ है. इसके अलावा बिहार कांग्रेस पार्टी के अधिकतर विधायकों ने राजद के साथ गठबंधन तोड़ने की अपील की. उन्होंने कहा कि लालू-तेजस्वी के कारण पार्टी का प्रदर्शन गिर रहा है. सूत्रों के मुताबिक, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जब पूछा कि क्या बिहार में राजद के साथ राजनीति को आगे बढ़ाया जाए या फिर बिहार में कांग्रेस अपने अकेले दम पर चुनाव लड़े? तो ज्यादातर विधायकों ने राजद के साथ गठबंधन को तोड़ने का सुझाव दिया. उनका कहना था कि राजद के साथ चुनाव लड़ने से पार्टी की छवि खराब हुई है और इसलिए सीटें भी कम आईं.

वहीं बैठक में राहुल गांधी ने स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी लेने के लिए और जमीन पर मेहनत करने के निर्देश दिए. राहुल गांधी ने कहा कि सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जमीन पर मेहनत करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि अगर स्थानीय नेता अपना काम सही से करेंगे तो बिहार इकाई को जहां भी जरूरत होगी, वो मौजूद रहेंगे. राहुल गांधी ने आगे कहा कि सिर्फ उनके अकेले करने से नहीं होगा. राहुल गांधी की बातों पर सभी ने सहमति जताई. बैठक में तारिक अनवर ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां बांटना जरूरी है और युवा नेताओं को उनके साथ काम करने के लिए लगाना चाहिए.