राजद-कांग्रेस की दोस्ती में दरार! इन 6 सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार, देखें डिटेल

Bihar Assembly Chunav 2025: बिहार में महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे का फॉर्मूला अब तक अंतिम रूप नहीं ले सका है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि राजद और कांग्रेस कई विधानसभा क्षेत्रों में एक-दूसरे के सामने आ गए हैं. राजद की घोषित सूची में शामिल 6 अहम सीटों पर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 20, 2025, 03:29 PM IST

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (File Photo)
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव (File Photo)

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान अभी भी जारी है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस के बीच तल्खी इतनी बढ़ गई है कि कम से कम 6 विधानसभा सीटों पर दोनों दलों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे अब गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीधा मुकाबला फ्रेंडली फाइट (Friendly Fight) तय हो गया है.

राजद की लिस्ट में 6 सीटें ऐसी हैं, जहां कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं. ये सीटें हैं- कहलगांव, सिकंदरा, लालगंज, सुल्तानगंज, वारिसलीगंज और वैशाली.

कहलगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने प्रवीण सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है. वहीं, राजद ने झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश यादव को टिकट दिया है. अब इस सीट दोनों दलों के बीच आर-पार की लड़ाई बन चुकी है. राजद-कांग्रेस ने सिकंदरा सुरक्षित विधानसभा से अपने-अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार कर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है.

वैशाली में राजद ने अजय कुशवाहा को टिकट दिया है. इसी सीट पर कांग्रेस ने संजीव सिंह को उम्मीदवार बनाया है. लालगंज सीट पर भी दोनों दल आमने-सामने हैं. कांग्रेस ने आदित्य कुमार और राजद की शिवानी शुक्ला को टिकट है.​

वारिसलीगंज से राजद ने अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को टिकट दिया है. कांग्रेस ने सतीश सिंह उर्फ मंटन को इसी सीट से उम्मीदवार बनाया है. सुल्तानगंज विधासभा सीट पर कांग्रेस ने ललन यादव को प्रत्याशी बनाया है. जबकि राजद ने राजन सिन्हा को मैदान में उतारा है. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

