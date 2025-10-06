Advertisement
Bihar Chunav 2025: 'दुर्भाग्य है कि इलेक्शन कमीशन अभी भी...', बिहार चुनाव ऐलान से पहले EC पर कांग्रेस का वार

Bihar Assembly Election 2025: कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता जी ये बताएं कि बिहार में उनको कितने घुसपैठिये मिले. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अभी भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करता हुआ नजर आ रहा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 06, 2025, 04:04 PM IST

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: चुनाव आयोग अब से थोड़ी देर में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने वाला है. बिहार चुनाव का ऐलान होने से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर से SIR और कथित 'वोट चोरी' के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है. कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता जी ये बताएं कि बिहार में उनको कितने घुसपैठिये मिले. बिहार में 22 लाख वोटरों को मृतक होने की बात कही है, लाखों वोट काटे गए हैं. लेकिन उसकी अलग-अलग लिस्ट कब जारी करेंगे. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अभी भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करता हुआ नजर आ रहा है. 

उन्होंने कहा कि बिहार एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है. यहां पर अगर वोट चोरी हो रही है या होती हुई दिख रही है, तो निष्पक्षता बनाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमिशन की है. दुर्भाग्य है कि इलेक्शन कमीशन अभी भी अपने जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है. महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आलोक शर्मा ने कहा कि सभी पार्टियां चाहती हैं कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटे मिले. हमारी पार्टी भी चाहती है और राजद भी यही चाहती है. यह साधारण प्रक्रिया है और इस पर कोई विशेष बात नहीं है.

ये भी पढ़ें- नीतीश ने तोड़ दी RJD, तेजस्वी ने ओवैसी को किया कमजोर, LJP-VIP का हुआ था सफाया

सीट शेयरिंग के बाद क्या कांग्रेस अपने तरफ से उपमुख्यमंत्री के लिए दावेदारी करेगी, इसको लेकर के आलोक शर्मा ने कहा कि अभी तक इस तरह की कोई चर्चा नहीं है. अभी किस तरह से चुनाव लड़ना है, क्या मुद्दे हैं, इन लोगों ने बिहार का जो बेड़ागर्क किया है, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है. अभी यही चर्चा हुई है. इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, इसको लेकर के आलोक शर्मा ने कहा कि सत्ता पक्ष पहले यह बताए कि नीतीश जी के चेहरे पर वह चुनाव लड़ेंगे तो क्या नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 20 साल तक आप रहे और आप नीतीश जी का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं. कम से कम मैं धन्यवाद करूंगा कि सत्ता पक्ष यह मान रहा है कि विपक्ष की सरकार बन रही है.

