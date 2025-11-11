कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने परिवार संग किया मतदान, बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा नहीं आईं नजर

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में मंगलवार को भागलपुर जिले में मतदान का दौर लगातार जारी है. सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदाता अपने-अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं. मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. मतदाताओं में खासा उत्साह है, चाहे युवा हों या वरिष्ठ नागरिक — सभी लोग बेहतर सरकार चुनने के लिए वोट डालने पहुंचे हैं.

भागलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया. वे पत्नी विभा शर्मा और बेटे वैभव शर्मा के साथ कृषि कार्यालय स्थित मतदान केंद्र पहुंचे. मतदान करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह चुनाव विकास और जनता की उम्मीदों का चुनाव है. उन्होंने कहा कि भागलपुर की जनता हमेशा सच के साथ रही है, और इस बार भी महागठबंधन को भारी समर्थन मिलेगा.

इस दौरान अजीत शर्मा ने अपनी बेटी नेहा शर्मा को लेकर चल रहे एक वायरल वीडियो पर भी सफाई दी. उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो एडिट करके प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि उनकी बेटी एनडीए की जीत की बात कर रही हैं. उन्होंने इसे पूरी तरह से गलत बताया. अजीत शर्मा ने कहा कि मेरी बेटी नेहा शर्मा पिछले तीस वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं. वह हमेशा महागठबंधन के समर्थन में रही हैं और इस बार भी कांग्रेस की जीत को लेकर उत्साहित हैं.

अजीत शर्मा की पत्नी विभा शर्मा और बेटे वैभव शर्मा ने भी आम जनता से मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर वोट की कीमत होती है, इसलिए सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें. वहीं, प्रशासन की ओर से भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है. मतदान केंद्रों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बीच भागलपुर में अब तक शांतिपूर्ण मतदान जारी है.

इनपुट: अश्वनी कुमार

