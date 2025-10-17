Bihar Chunav 2025: ऐसे कैसे मुसलमानों का वोट ले पाएंगे राहुल गांधी? 48 उम्मीदवारो में से सिर्फ 4 मुस्लिम और 5 महिलाएं

Congress Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कुल 48 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है. पार्टी ने राजेश राम को कुटुंबा से मैदान में उतारा है. लिस्ट की शुरुआत बगहा सीट से हुई है. पार्टी ने यहां से जयेश मंगल सिंह को टिकट दिया है, जबकि अंत में हिसुआ से नीतू सिंह का नाम दर्ज है. इस लिस्ट की खास बात यह है कि पार्टी ने अपने 11 विधायकों पर फिर से भरोसा जताया है. इनमें भागलपुर, कदवा, मनिहारी (कटिहार), मुजफ्फरपुर, राजापाकर (वैशाली), बक्सर, राजपुर (बक्सर), कुटुम्बा, कारगहर (औरंगाबाद), हिसुआ (नवादा) और औरंगाबाद के विधायक शामिल हैं.

बिहार चुनाव का ऐलान होने से पहले राहुल गांधी ने प्रदेश में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी. पार्टी ने इस यात्रा का डिजाइन कुछ इस तरह से किया था कि दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीटों को कवर किया जा सके. राहुल गांधी यात्रा के दौरान लगातार चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' के गंभीर आरोप लगाते रहे. उनका आरोप था कि एसआईआर के बहाने मुस्लिमों का वोट काटने की साजिश रची जा रही है. वहीं बीजेपी ने इसे 'घुसपैठिया बचाओ यात्रा' करार दिया था. कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि वोटर अधिकार यात्रा से उन्हें फायदा मिलेगा. हालांकि, मुस्लिम मतदाताओं का वोट पाने की ख्वाहिश रखने वाले राहुल गांधी ने 48 में से सिर्फ 4 सीटें ही मुसलमान समाज के नेताओं को दी हैं.

पार्टी ने बेतिया से वसी अहमद को टिकट दिया है. तो बहादुरगंज से प्रो. मसवर आलम उर्फ प्रो. मुशब्बिर आलम पर भरोसा जताया गया है. कदवा से शकील अहदम खान को टिकट मिला है, जबकि बिहारशरीफ से ओमैर खान को मैदान में उतारा गया है. आधी आबादी यानी महिलाओं को टिकट देने में भी पार्टी ने कंजूसी बरती है. 48 उम्मीदवारों में सिर्फ 5 महिलाएं हैं. इनमें हिसुआ से नीतू कुमारी, बेगूसराय से अमिता भूषण, राजापाकड़ से प्रतिमा कुमारी, सोनबरसा से सरिता देवी और कोढ़ा से पूनम पासवान को टिकट दिया गया है.

