Bihar Politics: आजादी के बाद पहली बार बिहार में हो रही CWC की बैठक, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने बता दिया पूरा एजेंडा

CWC Meeting In Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटी है. पार्टी बुधवार (24 सितंबर) को राजधानी पटना में कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक करने जा रही है. आजादी के बाद पहली बार CWC की बैठक बिहार में हो रही है, इसलिए इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. इससे पहले 1940 में पटना कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था. CWC की बैठक को लेकर बिहार कांग्रेस के नेता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. उन्होंने इसे 'स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई' बताया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, CWC बैठक में राहुल गांधी के कथित 'वोट चोरी' को लेकर प्रस्ताव पास किया जा सकता है. इस बैठक में और किन-किन मुख्य एजेंडों पर चर्चा होगी, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने इसका खुलासा कर दिया है.

CWC की बैठक लेकर उदय भानु चिब ने कहा कि यह एक रूटीन प्रक्रिया है. हमेशा से CWC की बैठक अलग-अलग प्रदेशों में होती रही है. उन्होंने कहा कि बिहार में होने जा रही CWC की बैठक का महत्वपूर्ण मुद्दा SIR है. यहां SIR के जरिए वोट काटने की कोशिश की जा रही है. इसके अलावा NDA की सरकार में युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है. यहां पर पेपर लीक हो रहा है. एनडीए सरकार लाखों एकड़ की जमीन को अपने राष्ट्रीय सेठ अडानी जी को देने का काम कर रही है. यह बिहार के लोगों की है. इसमें बिहार के लोगों का हक है. उदय भानु चिब ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में करप्शन सर चढ़ के बोल रहा है. पिछले 20 सालों से कुशासन हो रहा है.

ये भी पढ़ें- Bihar Election 2025 Live: बिहार की सियासत का महामंगलवार! चंपारण के दौरे पर नीतीश कुमार, पटना में CM आवास का घेराव करेगी कांग्रेस

Add Zee News as a Preferred Source

GST रिफॉर्म को लेकर उदय भानु चिब ने कहा कि नरेंद्र मोदी को 8 साल बाद गरीब लोगों के सहूलियत की याद आई. भारत के लोगों का जब 8 साल खून चूस लिया, उसके बाद अब जागे हैं. 8 साल पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि यह जीएसटी नहीं है, यह गब्बर सिंह टैक्स है. तो इस गब्बर सिंह टैक्स ने भारत के लोगों का खून चूसा और नरेंद्र मोदी जी को अपनी गलती पहचानने में 8 साल लगे. 8 साल तक उनकी गलती का जो खामियाजा देश के लोग और व्यापारियों को सहना पड़ा है. इन्हें शर्म आनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए.

ये भी पढ़ें- दावा सामाजिक न्याय के पुरोधा का, लेकिन अपने ही बच्चों संग इंसाफ नहीं कर सके लालू

वहीं CWC के बैठक पर तंज कसते हुए बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में भी चुनाव से पहले बैठक हुई थी और कांग्रेस हार गई थी. बिहार में भी बैठक करने से कोई फायदा नहीं होगा. इसको लेकर के उदय भानु चिब ने कहा कि बीजेपी वालों को मिर्ची लग रही है. मिर्ची लगनी चाहिए और डर भी होना चाहिए. असली बात यह है कि इन चोरों ने जो जमीन दी है अडानी को, उसमें से 10 लाख पेड़ काटने की बात तो सिर्फ सरकार के सरकारी आकड़े बोल रहे हैं, लेकिन 50 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे. ये पेड़ बिहार के हैं, जो बिहार को स्वच्छ वायु देते हैं. अडानी के लिए ये पेड़ अब एक झटके में कट जाएंगे. शर्म आनी चाहिए बीजेपी को.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!