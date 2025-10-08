Advertisement
Bihar Chunav 2025: कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज, उम्मीदवारों से लेकर सीट शेयरिंग तक चर्चा संभव

Bihar Chunav 2025: बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. ऐसे में पार्टियां भी काफी सक्रिय नजर आ रही है. इसी बीच आज दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है. बैठक में बिहार चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:45 AM IST

Bihar Chunav 2025: कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज
Bihar Chunav 2025: कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज

Bihar Chunav 2025: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक है. इस बैठक में पार्टी के सभी नेता शामिल होने दिल्ली रवाना हो रहे हैं. बैठक में बिहार चुनाव से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा होगी. मिली जानकारी के अनुसार, बिहार चुनाव में किन चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, इसे लेकर बैठक होने की संभावना है. बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो रहे कांग्रेस नेताओं ने इस बारे में पत्रकारों से बातचीत में पूरी जानकारी दी.

बिहार चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इस बैठक में बिहार चुनाव से जुड़े मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी. उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी कि किसे कहां से उतारना है.  इसके अलावा, सीट शेयरिंग भी एक प्रमुख मुद्दा है. हमें पूरा विश्वास है कि यह बैठक इन सभी मुद्दों के लिए काफी सार्थक साबित होगी. इस बैठक में आगे की रूपरेखा तैयार कर पाएंगे. कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने कहा कि हम लोग बैठक में शामिल होने जा रहे हैं. इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे. खासकर, हमारे चर्चा के केंद्र में उम्मीदवारों का चयन एक प्रमुख मुद्दा है. इस बैठक में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किसे कहां से उतारना बेहतर रहेगा, ताकि हम प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को अपने अनुकूल कर सकें.

बिहार चुनाव को लेकर योजना तैयार 
उन्होंने कहा कि हमने बिहार चुनाव को लेकर पूरी योजना तैयार कर ली है. अब हम आगे का कदम उसी योजना के आधार पर उठा रहे हैं. हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रदेश में हमारी जीत सुनिश्चित हो सके. उन्होंने कहा कि हमारे लिए बिहार का भविष्य मायने रखता है. हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बिहार में चौतरफा विकास की बयार बहे. किसी के भी हितों के साथ कोई समझौता नहीं हो, जो मुद्दे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, हम उसी पर प्राथमिकता दे रहे हैं. हमें पूरा विश्वास है कि आगामी चुनाव में हमें अपेक्षित परिणाम देखने को मिलेंगे.

-आईएएनएस

