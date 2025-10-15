Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2963180
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

जब केंद्र में कांग्रेस और बिहार में राजद की सरकार बनी तब घोटालों की झड़ी लगी: गिरिराज सिंह

Bihar Chunav 2025:  गिरिराज सिंह ने NDA की भर-भर कर तारीफ की तो वही तेजस्वी यादव पर काफी तंज कसा. उन्होनें विजय सिन्हा के लखीसराय पर होने पर भी उनकी तारीफ की और कहा कि उनसे लखीसराय का विकास हो रहा है.

 

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 15, 2025, 07:31 PM IST

Trending Photos

जब केंद्र में कांग्रेस और बिहार में राजद की सरकार बनी तब घोटालों की झड़ी लगी: गिरिराज सिंह
जब केंद्र में कांग्रेस और बिहार में राजद की सरकार बनी तब घोटालों की झड़ी लगी: गिरिराज सिंह

Bihar Chunav 2025:  केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया है कि एनडीए इस बार भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और 2010 का रिकॉर्ड टूट जाएगा.
उन्होंने कहा कि भाजपा के उम्मीदवार विजय सिन्हा के नेतृत्व में लखीसराय और बिहार में विकास हो रहा है. लखीसराय में सोने पर सुहागा है. सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, विजय सिन्हा उपमुख्यमंत्री हैं. जिले में हमारी दो सीटें हैं और दोनों सीटें जीतेंगे.

उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरों पर गिरिराज सिंह ने कहा हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है. वह दिल्ली गए हैं तो इस बारे में जानकारी नहीं है. जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है. वह राजद की बी-टीम हैं. बिहार चुनाव में वोट काटने के लिए आए हैं.

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि उनके पास न नेता है, न नेतृत्व तैयार हुआ है, और न ही कोई नीति है. वह सिर्फ दावे करते हैं और नीतीश कुमार की कॉपी करते हैं कि घर-घर में सरकारी नौकरी देंगे. बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि एनडीए की डबल इंजन वाली सरकार में बिहार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मजबूत हो रहा है. नए मेडिकल कॉलेजों और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से हर नागरिक को इलाज और आयुष्मान लाभ आसानी से मिल रहा है, जिससे स्वस्थ और सशक्त जीवन की राह आसान हुई है. बिहार की सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि विकास और अवसर का मार्ग बन गई हैं. हर गांव और शहर तक पहुंच बनाकर लोगों के जीवन को मजबूत बनाने का काम किया है.

गिरिराज सिंह ने कहा कि इतिहास गवाह रहा है कि जब भी केंद्र में कांग्रेस और बिहार में राजद की सरकार बनी है, तब घोटालों की झड़ी लग गई है. यही है घोटालों का महागठबंधन, जहां परिवारवाद और भ्रष्टाचार ही असली एजेंडा है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar politicsbihar chunav 2025Bihar Vidhansabha Chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
सीटिंग MLA का टिकट काट BJP ने पूर्व सांसद की पत्नी को दिया टिकट, ससुर और पति की विरा
Bihar News
बिहार चुनाव में नामांकन की प्रकिया तेज, विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव ने भरा नामांकन
Maithili Thakur
आनंद के सागर में गोता लगाने लगेंगे अगर मैथिली ठाकुर के ये गाने सुन लिए तो
BJP candidate list
पहली सूची में रेणु देवी तो दूसरी में मैथिली,महिलाओं को आगे रख क्या संकेत दे रही BJP?
bihar chunav 2025
सुरों पर होती है धनवर्षा फिर भी मिडिल क्लास वाली गाड़ी से चलती हैं मैथिली ठाकुर
Chirag Paswan
चिराग ने जारी की 14 उम्मीदवारों की पहली सूची, गोविंदगंज से राजू तिवारी को मिला टिकट
Bihar News
बिहार में फिर निकली वैकेंसी, 65 साल तक के लोग कर सकते हैं आवेदन, जाने एक क्लिक में
bihar chunav 2025
अलीनगर से मैथिली ठाकुर तो बक्सर से आनंद मिश्रा, बीजेपी की आ गई दूसरी लिस्ट
bihar chunav 2025
Tarapur Assembly Seat: सम्राट चौधरी vs डॉ. संतोष सिंह vs...?
Jyoti Singh
पवन सिंह से चल रहे विवाद के बीच ज्योति सिंह की राजनीति में एंट्री?