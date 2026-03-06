बिहार में कमल और कर्नाटक में कलह: दक्षिण भारत में उलझी हुई है कांग्रेस तो उत्तर भारत में भाजपा ने आसानी से सुलझाई गुत्थी

यहां आपको दो राज्यों की कहानी के बारे में बताएंगे. एक राज्य में एनडीए की सरकार चल रही है तो दूसरे में कांग्रेस भारी बहुमत से अकेले राज कर रही है. एनडीए जहां मिली जुली सरकार चला रही है, वहीं कांग्रेस किसी की बैसाखी पर निर्भर नहीं है. हम बात कर रहे हैं बिहार और कर्नाटक की. बिहार में 3 महीने पहले ही एनडीए ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारी बहुमत से मिली जुली सरकार बनाई. यहां किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, लेकिन एनडीए के सभी घटक दल अपार बहुमत के साथ सत्ता में हैं और कलह जैसी कोई बात नहीं है. और अब तो भारतीय जनता पार्टी आसानी से राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और नीतीश कुमार राजी भी हो गए हैं. दूसरी ओर, कर्नाटक की बात करें तो वहां अपनी सरकार होने के बाद भी कांग्रेस कलह से जूझ रही है. वहां सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के धड़ों में कांग्रेस बंटी हुई है. हर महीने एक या दो बार दोनों या कोई एक धड़ा आकर दिल्ली बैठ जाता है और फिर पूरी पार्टी उन्हें मनाने में जुट जाती है. ऐसा तब हो रहा है, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे खुद कर्नाटक से आते हैं.

कर्नाटक में दो धड़ों के बीच बंटी कांग्रेस

कर्नाटक में कांग्रेस की अपनी सरकार होने के बाद भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच की खाई भरने का नाम नहीं ले रही है. वहां आए दिन डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार अपनी 40 समर्थक विधायकों के साथ एक निजी होटल में सीक्रेट मीटिंग करते हैं और ढाई साल के पावर शेयरिंग फॉर्मूले को लागू करने के लिए आलाकमान और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर दबाव डालते हैं. यह धड़ा डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहा है.

इस धड़े का यह कहना है कि जब सरकार का गठन हो रहा था, तब उन्हें आश्वासन दिया गया था कि ढाई साल बाद सिद्धारमैया पद छोड़ देंगे और डीके शिवकुमार को यह पद दिया जाएगा. ढाई साल बीत गए हैं, लेकिन सिद्धारमैया पद छोड़ने को राजी नहीं हैं और आलाकमान उन पर ऐसा करने का दबाव भी नहीं डाल पा रही है. आलम यह है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी औ खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई भी धड़ा झूकने को तैयार नहीं है. आलम यह है कि सरकार अपने वादों को पूरा करने के बजाय खुद को बचाने में ज्यादा फोकस कर रही है.

बिहार में भाजपा ने कर ली साइलेंट और स्मार्ट डील

नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर कांग्रेस, राजद से लेकर देश भर के विपक्षी दल भले ही भारतीय जनता पार्टी को कोसते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए यह उदाहरण है कि कैसे भाजपा ने चुपके से इतनी बड़ी स्मार्ट डील कर ली. इस डील के फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना के बाद पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी.

दशकों से भाजपा हिंदी पट्टी के इस राज्य में जूनियर पार्टनर की भूमिका निभा रही थी, लेकिन अब उसके सीनियर बनने का वक्त आ गया है. पूरी सरकार और पूरी मशीनरी अब उसके इशारे पर काम करेगी. 5 मार्च, 2026 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव में उतरने के लिए परचा भी दाखिल कर दिया. सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे आपरेशन को बहुत ही साइलेंटली अंजाम दिया और विरोधियों को ​छोड़िए, सत्तापक्ष के विधायकों और बहुत सारे मंत्रियों को भी इस बात की भनक नहीं लग पाई. जाहिर है भारतीय जनता पार्टी से विपक्षी दलों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है.